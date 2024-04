Onderzoek naar vondst vijfhonderd dode paarden

Op een erf op het Australische platteland zijn de resten van ten minste vijfhonderd paarden gevonden. De kadavers werden gevonden nadat buren hadden geklaagd over stank. Verschillende instanties, waaronder de politie, hebben een onderzoek geopend.

Verspreid over een stuk grond in de plaats Wagga Wagga, halverwege tussen Sydney en Melbourne, werden op meerdere plekken grote aantallen dode paarden gevonden. “Sommige karkassen bestonden alleen nog maar uit resten van een skelet, terwijl andere paarden relatief kort geleden waren gedood”, meldt de gemeente.

Nu pas in openbaarheid

Gemeentebestuurder Peter Thompson bezocht het erf samen met andere instanties vorige maand al, maar de zaak is nu pas in de openbaarheid gebracht. “Op sommige hopen lagen zeker tweehonderd dode paarden”, zegt hij. “Het was een confronterende ervaring.”

Resten bedekt

Volgens de gemeentebestuurder waren de betrokkenen op de hoogte van zijn komst, want er waren “pogingen gedaan om de resten te bedekken met aarde”. Mogelijk werden op het erf illegaal paarden geslacht, maar dat wilde Thompson niet bevestigen.

Onderzoek

Onder de instanties die onderzoek doen naar de dood van de paarden zijn naast de politie ook de voedsel- en gezondheidsautoriteiten en een toezichthouder op de rensport.

Bron: ACB / Nu