Onderzoek: veulens langer buiten voorkomt blessures op latere leeftijd

In Groot-Brittannië is onderzoek gedaan naar het verband tussen het langer buiten laten van volbloedveulens en jaarlingen en aandoeningen aan het bewegingsapparaat en letsel op latere leeftijd. Daaruit is gebleken dat meer bewegingsactiviteit in het vroege leven zorgt voor minder kans op blessures later in hun leven.

Daarnaast werd aangetoond dat een met één hectare vergroot oppervlak bij veulens van vier maanden zorgde voor 24 procent afname van letsel en aandoeningen aan het bewegingsapparaat op de leeftijd tussen de 6 en 19 maanden.

Grote oppervlakten

Wetenschappers in Groot-Brittannië wilden weten of er een verband bestond tussen het buitenkomen en het aantal gevallen van spier- en skeletaandoeningen bij paarden. Ze veronderstelden dat de mogelijkheid om op grote oppervlakten te bewegen, de weefselontwikkeling van de jonge paarden zou moduleren, wat mogelijk zou leiden tot minder problemen later in het leven.

134 veulens

Het onderzoek werd uitgevoerd bij zes stoeterijen. Hier zijn 134 veulens vanaf de geboorte tot het verlaten van de stoeterijen gevolgd.

