Onderzoeker: ‘Ik wil kinderen leren hoe ze pijn bij paarden kunnen herkennen’

Wetenschappelijk onderzoek interessant én relevant maken voor kinderen, dat wil Ineke Smit graag bereiken met het kinderproefschrift dat ze schreef naast haar gewone proefschrift. Ze deed onderzoek naar de beweging van paarden en de methoden die wetenschappers gebruiken om deze te meten en analyseren. Op 21 maart jl. promoveerde Smit aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.

Aan de beweging van paarden kun je zien of ze kreupel zijn. Ze gaan dan bijvoorbeeld met hun hoofd op en neer bewegen of meer met hun heupen draaien. Het meten van deze beweging is een belangrijk instrument voor de diagnose en behandeling van kreupelheid bij paarden. Maar het bestuderen van dit soort metingen is complex. Met haar onderzoek biedt Ineke Smit daarom handvatten om de bewegingen van paarden goed te meten en analyseren. Daarmee kunnen we niet alleen eerder ingrijpen als een paard pijn heeft maar ook beter begrijpen hoe die pijn precies ontstaat.

Maar ze vindt dat wetenschap niet alleen voor wetenschappers is. Dat inspireerde haar tot het schrijven van een kinderproefschrift over haar onderzoek.

Zelf pijn ontdekken

In haar kinderproefschrift legt de onderzoeker aan de hand van afbeeldingen en eenvoudige taal uit hoe je pijn bij paarden kunt ontdekken en meten. Meer bewustzijn hierover is belangrijk. “Als we paardeneigenaren leren om te zien wanneer een paard kreupel is, kunnen we voorkomen dat ze met een paard met pijn blijven lopen of rijden.” Het kinderproefschrift richt zich op kinderen in de hogere klassen van de basisschool. “Ik wil kinderen leren hoe ze pijn bij paarden kunnen herkennen. Zo kunnen we de toekomstige generatie goed voorlichten en via hen ook de paardeneigenaren van nu alvast bereiken.”

Wetenschap afstoffen

Daarnaast wil Smit kinderen graag enthousiast maken voor de wetenschap, omdat ze dat zelf als kind nooit was. “Wetenschap mag wel een beetje afgestoft worden. Ik heb het kinderproefschrift zo visueel mogelijk gemaakt door illustraties toe te voegen en een flipboekje te maken.” Kinderen kunnen het flipboekje zelf in elkaar knutselen. Het boekje toont een animatie van een bewegend paard. Als kinderen het boekje snel doorbladeren (‘flippen’), zien ze de animatie bewegen. Daarmee kunnen ze onderzoeken of het paard pijn heeft en zo meteen in de praktijk brengen wat ze hebben geleerd. Ze kreeg hulp van collega’s en vrienden bij het vinden van de juiste woorden en metaforen om kinderen aan te spreken. “Ik hoop minstens één kind enthousiast te maken om dierenarts of onderzoeker te worden.”

Belangrijk voor paarden en interessant voor kinderen

Smit kijkt ernaar uit om haar kinderproefschrift de wereld in te brengen. Ze wil het verspreiden op plaatsen waar veel kinderen komen. Ook is ze van plan erover te vertellen op bijvoorbeeld paardenevenementen of wetenschapsavonden. “Ik vind het superspannend, maar heel belangrijk dat de informatie in het kinderproefschrift onder de aandacht komt. Dat is goed voor het welzijn van paarden en tegelijk een mooie kennismaking met de wetenschap voor kinderen.”

Bron: UU