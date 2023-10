Onderzoekers publiceren wetenschappelijk artikel over omgang met kritiek op paardensport

Discussies over social licence en de paardensport zijn vaak theoretisch en een beetje vaag. Een groep internationale onderzoekers, onder wie ‘onze eigen’ Inga Wolframm, werpt er nu een ander licht op. Naar aanleiding van de protesten van dierenactivisten tijdens de Grand National en vooral de reacties daarop kwamen ze met een analyse en heel concrete aanbevelingen.

Een belangrijke constatering in het wetenschappelijke artikel is dat de verdedigers van de Grand National en de critici compleet langs elkaar heen praten. Zo is het grootste bezwaar van de demonstranten dat de paarden gewond raken tijdens de race zelf. De commentatoren die de race versloegen, verdedigden de sport echter met de uitspraak: ‘They live like kings.’

Niet afleiden van de problemen

Het ging de activisten echter om de omstandigheden in de race zelf, niet over de leefomstandigheden van de paarden buiten het racen om. Door hier niet op in te gaan, was de communicatie niet effectief. Ook in andere takken van de paardensport gebeurt dit. Een van de don’ts is dan ook: ‘Probeer niet om positieve aspecten te benadrukken om af te leiden van de problemen waar het over gaat.’

Bron: Horses.nl