Ook Hart van Nederland besteedt aandacht aan Esdoorn-zaak Ter Apel

Afgelopen vrijdag kwam het bericht dat er jonge esdoorns geplant zijn vlak naast de weide van de stal van Bastiaan de Recht en Amber Koppen al in het Dagblad van het Noorden, in het weekend besteedde ook Hart van Nederland aandacht aan de zaak.

Naast de stal van Koppen en De Recht in Ter Apel zijn door de gemeente jonge esdoorns geplant. Een leuk gezicht, maar in de bladeren en zaailingen van esdoorns kan een schimmel zitten die atypische myopathie kan veroorzaken als een paard de bladeren of zaailingen eet. In veel gevallen is deze ziekte dodelijk.

Dodelijke spierziekte



“We vinden het heel vreemd dat dit gebeurd is”, vertelt De Recht in de uitzending. “Het is de giftige soort. Toen ik de gemeente belde ging ik er nog vanuit dat zij dat niet zouden weten. Maar de man die ik sprak was daar gewoon van op de hoogte. En dat terwijl wij hier al zo’n dertien jaar zitten met onze manege.”

Overleg



Wethouder Bart Huizing van de gemeente Westerwolde heeft in een schriftelijke reactie laten weten op korte termijn met De Recht in overleg te gaan. “Als het nodig is halen we de bomen daar weg en vervangen we ze voor andere. Omdat de bomen nog maar net geplant zijn kunnen ze makkelijk verplaatst worden.”

De Recht wacht de zaak af. “De gemeente geeft aan dat ze er met spoed naar gaan kijken, maar ik moet het nog zien. Er worden wel vaker toezeggingen gedaan, en in september gaan de eerste bladeren vallen.”

