Opfokproef in Zweden krijgt EU-gesubsidieerd vervolg

Het Equine Monitoring-project, waarin prof. Ingvar Fredricson en zijn zonen, de internationale springruiters Peder en Jens Fredricson, een prominente rol vervullen, heeft voor de komende twee jaar EU-financiering toegewezen gekregen. Doel van de onderzoeksgroep is om meer kennis te ontwikkelen over een gezonde opfok van jonge paarden.

Vorig jaar zomer is op de hellingen van het zuid-Zweedse Brösarp een proefproject uitgevoerd met een groep jonge springpaarden. De groep werd gedurende 6 maanden gevolgd en systemen werden getest om hun welzijn te monitoren. Het doel daarvan is het langetermijneffect te meten van het laten opgroeien van jonge paarden op een groot, heuvelachtig terrein. De verwachting is dat de jonge paarden op deze wijze een duurzamer leven als sportpaard tegemoet gaan.

Monitoring

In Zweden is veel ongebruikt land dat zeer geschikt is voor de opfok van jonge paarden. Zweden wil zich profileren als plek waar paarden kunnen uitgroeien tot sterke en gezonde wedstrijdpaarden. Een voorwaarde voor het op natuurlijke manier houden van paarden is effectieve monitoring. De paarden zijn voorzien van sensoren, die indicaties van abnormaal gedrag signaleren en onmiddellijk ziektes en ongevallen detecteren. De technologie zorgt ervoor dat een paardeneigenaar in Nederland in realtime zijn paard in de Zweedse natuur kan volgen.

Vergelijken

Het proefproject gaf vorig jaar veel ideeën voor ontwikkeling en ook inzicht in de behoefte aan meer vergelijkingsmateriaal. Daarom wordt de proef nu met Europese subsidie uitgebreid. De gegevens van de sensoren worden vergeleken met fysieke waarnemingen en er komen controlegroepen van jonge paarden die op beperktere, conventionele weiden lopen.

Hulp van wetenschappelijke onderzoekers

Wetenschappelijke onderzoekers gaan helpen met het evalueren van de dierenwelzijnsstatus en de surveillancegegevens van de verschillende groepen jonge paarden. Op een betrouwbare vergelijking te kunnen maken tussen de informatie die de sensoren aan de paarden in de vrije natuur meten en de informatie van de paarden in de controlegroepen, worden paarden dagelijks fysiek in de gaten gehouden.

Drones als controlemiddel

De onderzoeksgroep gaat ook drones testen als middel om niet alleen de paarden, maar ook de omheining en de watervoorzieningen te controleren. Alle paarden worden voor en na het seizoen gemeten, gewogen en gefotografeerd.

Bron: Persbericht