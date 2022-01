Opinie in NRC: ‘Paardensportbonden moeten zorgen dat paarden het doel zijn en niet het middel’

In de weekenduitgave van NRC Handelsblad staat vandaag een opinie van Anne Grefkens over de paardensport. Grefkens bepleit in die opinie dat paardensportbonden en paardensporters zelf het voortouw moeten nemen om er voor te zorgen dat de sport niet van schandaal naar schandaal hobbelt en daarmee een makkelijke prooi is voor dierenrechtenorganisaties.

Voormalig springamazone en filosofe Grefkens haalt onder andere de aangespannen zaak van PETA tegen Edward Gal en de uitzending van RTL Duitsland over Ludger Beerbaum afgelopen week aan. Grefkens besluit haar betoog met de vrees dat de sport door de tijd wordt ingehaald als paardensporters niet dichter naar dierenrechtenorganisaties bewegen. “Zolang sprake is van wetenschappelijk onderzoek of undercoverbeelden die bewijzen dat paarden lijden door menselijk toedoen, hebben dierenrechtenorganisaties het sterkste argument.”

Belangrijkste rol is voor de bonden

Grefkens stelt dat paardensportbonden het voortouw zouden moeten nemen om misstanden, schandalen en negatieve publiciteit te voorkomen. “Zij bepalen wat geaccepteerd wordt en dus hoe het sportklimaat er uitziet. De paarensportbonden dienen strengere regels op te stellen, te controleren op wanpraktijken, bepaalde ruiters te verbannen van wedstrijden, maar er bovenal voor te zorgen dt paarden niet het middel maar het doel zijn.”

Lees de gehele opinie hier

Bron: NRC