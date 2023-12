Opmerkelijke vondst in Waddinxveen: Verwaarloosde pony’s ontdekt in bestelbus

De verhuurder van een bestelbus heeft woensdag in Waddinxveen een opmerkelijke lading aangetroffen in zijn bus: twee verwaarloosde pony's met wat voer en een bak waar vermoedelijk water in had gezeten. De verhuurder ontdekte de pony's nadat hij naar de huurder was gereden omdat het busje niet was teruggebracht.

Eerder die dag was de verhuurder naar het adres van huurder gereden omdat het voertuig niet was teruggebracht. Hij nam de bus mee terug naar Waddinxveen, maar was niet door de huurder ingelicht dat er nog een levende lading in zat.

In beslag

De politie heeft de pony’s in beslag genomen en naar een verzorger gebracht. Naast de pony’s werden ook een verwaarloosde kitten en een hond in beslag genomen.

Bron: Horses.nl / Politie