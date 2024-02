Oud-Alblas: Vijf pony’s in beslag genomen

De politie en de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) hebben afgelopen vrijdag, in samenwerking met de dierenambulance, vijf verwaarloosde pony’s in beslag genomen. De pony's stonden in een weiland langs de Beemdweg in Oud-Alblas. Volgens een woordvoerder van de LID waren de pony’s erg mager en hoefbevangen.

De LID kwam de pony’s op het spoor naar aanleiding van een tip. Vorige week woensdag werd een eerste inspectie gedaan. De situatie bleek zo ernstig, dat twee dagen later direct tot inbeslagname is overgegaan. Dit gebeurde met toestemming van een Officier van Justitie.

Geheime locatie

De pony’s zijn vrijdagmiddag in een vrachtwagen meegenomen. Dierenambulance Dierenlot was aanwezig en hielp bij het vangen van de pony’s. De pony’s zijn daarna door een opslaghouder naar een geheime locatie gebracht en krijgen in de komende periode de nodige (medische) verzorging.

Straf

De eigenaar van de pony’s kan via de Officier van Justitie een straf opgelegd krijgen. Verder kan de OvJ besluiten dat de dieren herplaatst moeten worden. Het kan ook zijn dat de OvJ de zaak te ernstig vindt en laat voorkomen bij de rechtbank. Dan bepaalt een rechter of en zo ja welke straf er moet volgen.

Volgens eigenaar ‘slechts’ twee in beslag

De eigenaar van de pony’s geeft via een woordvoerder aan dat slechts twee van de pony’s in beslag zijn genomen. De andere drie zouden op initiatief van de eigenaar meegenomen zijn voor een gezondheidscheck. Ook wordt betwist dat ze lijden aan hoefbevangenheid. Daarnaast stelt de eigenaar dat er geen sprake van is dat de pony’s vermagerd zouden zijn.

LID blijft bij vijf

De woordvoerder van de LID blijft er echter bij dat er vijf pony’s in beslag zijn genomen en dat de inspecteurs lang genoeg meelopen om te beoordelen of de pony’s wel of niet mager zijn.

Bron: Alblasserdamsnieuws / Het Kontakt