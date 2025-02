Paard ernstig gewond na illegale schietpartijen

In het Belgische Budingen is een paard ernstig gewond geraakt. Dat gebeurde nadat het paard in paniek was geraakt door geweerschoten van illegale schietpartijen op reeën. "Het is heel jammer dat dit paard, na zijn sportcarrière op verdiende rust, nu gewond raakt door het vermaak van anderen", aldus de stalhouder in Nieuwsblad.

“Er zijn de afgelopen weken opvallend veel meer geweerschoten te horen, vooral in het weekend en zeer dichtbij”, aldus Tim Papin in Nieuwsblad. Hij baat samen met zijn vrouw trainings- en pensionstal VMP Stables uit in Budingen.

Aanhoudende schoten

“Een paar weken geleden is er bij ons een ongeval met één van de paarden geweest. Door de aanhoudende schoten schrok een paard zo erg dat het zich verwondde boven het oog. De veearts moest erbij komen om de wonde te hechten: kostprijs 180 euro. Het is heel jammer dat dit paard, na zijn sportcarrière op verdiende rust, nu gewond raakt door het vermaak van anderen.”

Veel gehoord en gezien

“Die paarden schrikken ook niet zomaar”, vervolgt Tim Papin. “Die hebben een carrière achter de rug en al veel gehoord en gezien. Ze hebben kilometers gereisd en staan op de weide wanneer er normaal gejaagd wordt. Er vliegen zelfs dagelijks gevechtsvliegtuigen van het leger over en soms zelfs door de geluidsmuur. Daar schrikken ze niet meer van, maar dit zijn echt zeer luide knallen verschillende keren achter mekaar. Het is een geluid dat de dieren duidelijk ervaren als iets nieuw en onbekend.”

Nieuw speelgoedje

Volgens Tim Papin worden de schoten niet gelost door een professionele jager. “Die zou maximum twee keer schieten. Nu worden er veel schoten achter elkaar gelost. Je zou denken dat iemand een nieuw speelgoedje gekocht heeft en in het weekend aan het oefenen is op onschuldige dieren. Zolang er geen verdwaalde kogel inslaat, is het nog geen drama, maar de kans bestaat wel. Er wordt immers zo dichtbij, vlak achter de huizen, geschoten.”

Grote weides op

Papin neemt extra maatregelen. “Als we nu horen dat het begint, sluiten we de paarden op in de stal en geven we ze extra hooi, maar dan nog heerst er onrust in de stallen. Hier thuis kunnen we dat nog doen, maar in het voorjaar gaan alle gepensioneerde paarden, jonge paarden en merries met veulens de grote weides op die verder van de woning gelegen zijn. Dan kunnen we dus niet continu een overzicht bewaren.”

Voor de kick

Ook VRT besteedt aandacht aan de illegale schietpartijen. “Dit is duidelijk voor de kick gedaan”, zegt Christophe Rutsaert van de Hubertus Vereniging Vlaanderen. Want in tegenstelling tot jagers, die voor de veiligheid vooral vanuit de hoogte schieten, werden deze reeën vanop de grond neergeschoten. Dat is te zien aan de horizontale schotwond bij de dieren. “Dat is levensgevaarlijk, want een kogel is dodelijk tot op twee kilometer”, aldus Rutsaert. “Het zou zomaar kunnen gebeuren dat de stroper een auto, huis of in het ergste geval zelfs een ander individu raakt.”

