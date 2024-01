Paard zakt door ijs in Laren, dierenarts waarschuwt paardeneigenaren

In Laren is vandaag een paard door het ijs gezakt. De brandweer moest eraan te pas komen om het dier uit zijn benarde positie te bevrijden. Een dierenarts heeft het onderkoelde paard behandeld en hoopt dat dit voor paardeneigenaren een waarschuwing is om alert te zijn. "Er zijn deze dagen veel meer paarden in de problemen gekomen", vertelt de arts aan Omroep Gelderland.

Het ging mis langs een weiland aan de Harfsenseweg in Laren. De hulpdiensten kregen begin van de middag een melding over een ‘dier te water’, maar het bleek dus te gaan om het paard dat door het ijs was gezakt. Er kwam een takel van de brandweer aan te pas om het paard weer in veiligheid te brengen.

Rillen gestopt

Zelf opstaan kon het paard niet meer, het is met een shovel naar stal gebracht. Een dierenarts heeft het onderkoelde paard behandeld. “Voor dit paard ziet het er goed uit. Het rillen is gestopt, dus hopelijk komt hij er helemaal overheen.” Het paard komt nu in zijn eigen stal bij met een infuus en warme dekens.

Waarschuwing

De dierenarts hoopt dat dit voor paardeneigenaren een waarschuwing is om alert te zijn. “Er zijn deze dagen veel meer paarden in de problemen gekomen. Het zijn nieuwsgierige dieren. Er staat veel water op en rond de weilanden. Dat is nu deels bevroren. Paarden gaan een kijkje nemen en glijden uit of zakken door het ijs heen. Dus houd een oogje in het zeil als je paarden in een weiland staan waar ook ijs te vinden is.”

