Paarden Hollandsche Manege moeten bij evenementen elders verblijven

Als de Hollandsche Manege aan de Overtoom in Amsterdam een evenement organiseert, moeten de paarden in het vervolg elders verblijven. Nu gebeurt dat niet altijd en dat vindt de gemeente onwenselijk, meldt Het Parool.

Johnas van Lammeren, raadslid voor de Partij voor de Dieren, kreeg woensdagmiddag op dit onderwerp steun van burgemeester Halsema. Die gaat er bij de leiding van de historische manege op aandringen dat de veertig paarden worden weggehaald als daar een feest wordt georganiseerd.

Oktoberfest

Van Lammeren zwengelde de discussie aan omdat er begin oktober door maximaal 750 aanwezigen Oktoberfest werd gevierd in de centrale hal van de manege, met veel bier en dansen. Van Lammeren nam een kijkje en kwam erachter dat de paarden toen gewoon in de stallen bleven staan en toegankelijk waren voor de feestvierders. Dat vindt hij onwenselijk en dat is Halsema het met hem eens.

Geen onrustig gedrag

“De eigenaar zegt dat de paarden tijdens het feest geen onrustig gedrag vertoonden,” zei Halsema. “De locatie mag gebruikt worden voor evenementen, maar ik ben met u eens dat de paarden in alle gevallen elders moeten worden ondergebracht.” De burgemeester gaat hier bij de directie op aandringen.

Amsterdam Dance Event

Ook tijdens het Amsterdam Dance Event halverwege oktober zal de manege weer worden omgetoverd tot een disco. Halsema verzekerde de Partij voor de Dieren dat tijdens dit feest alle dieren op een andere locatie worden ondergebracht.

