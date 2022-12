Paardendierenartsen leggen welzijnscriteria vast

De Commissie Welzijn Paard van het Cluster Paard van de dierenartsenbond KNMvD heeft op basis van wetenschappelijke kennis robuuste welzijnscriteria voor het houden, verzorgen en samenwerken met paarden in een whitepaper vastgelegd.

Dit whitepaper ‘Paardendierenarts en paardenwelzijn’ geeft dierenartsen steun om de rol als vertrouwenspersoon voor de paardenhouder op zich te nemen. Met name als het gaat om het geven van adviezen. Paardendierenartsen komen in hun dagelijkse werk regelmatig in aanraking met situaties die invloed hebben op de gezondheid en het welzijn van paarden.

Vertrouwenspersoon

De paardendierenarts is dan bij uitstek de vertrouwenspersoon voor de paardenhouder op het gebied van welzijn. Het whitepaper is bedoeld als steun voor de paardendierenartsen om deze rol te vervullen en met name bij het geven van adviezen.

Welzijn optimaliseren

De whitepaper kan dierenartsen ondersteunen in welzijnsdiscussies. Volgens de KNMvD is de paardendierenarts de aangewezen persoon om de paardenhouder, -eigenaar of ruiter te helpen om de gezondheid en het welzijn van het paard daar waar nodig te verbeteren en te optimaliseren.

Whitepaper ‘Paardendierenarts en paardenwelzijn’

Bron: Nieuwe Oogst / KNMvD