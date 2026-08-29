Paardenhandelaar uit Friesland krijgt werkstraf en houdverbod

Een rechter heeft een 19-jarige paardenhandelaar in Friesland een houdverbod van vijf jaar opgelegd, een werkstraf van 150 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden. De rechter gaf tijdens de uitspraak aan dat paarden en pony’s beschermd moeten worden tegen deze houder.

Ellen Liem Door

Tijdens inspecties troffen inspecteurs meer dan 22 paarden aan die mager waren, in een stal vol mest en urine stonden en die niet de juiste zorg van een dierenarts kregen. “Naar aanleiding van meerdere meldingen kwamen we hem op het spoor”, aldus de NVWA.

Uit de hand gelopen

De paardenhandelaar stelde dat hij uit medelijden vermagerde paarden opkocht om ze vervolgens op te lappen en een goed huisje voor ze te vinden. Dat was volgens hem uit de hand gelopen, waardoor de stallen niet altijd schoon waren. Maar hij had wel iedere dag op weg naar school de paarden voer gegeven en verder verzorgd. Hij kon niet verklaren waarom de LID of NVWA dat dan niet aantroffen bij de meerdere inspecties die zij deden. Volgens hem hadden de dieren ook geen medische problemen, en trof hem geen enkele blaam.

Een paard houden

Volgens de uitspraak mag de man één paard houden, een merrie die momenteel een veulen aan de voet heeft.

De handelaar kan nog in hoger beroep maar het houdverbod is direct uitvoerbaar, wat betekent dat de paarden per direct bij hem weg moeten.

Bron: NVWA / Animals Today