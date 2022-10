Paardenhouders actief in maatregelen om hittestress te voorkomen

De zomer van 2022 was de op twee na warmste sinds 1901, het jaar waarin begonnen werd met metingen. Alleen 2018 en 2003 waren warmer. Verder was het extreem zonnig en droog. Toch heeft de NVWA geen paarden met hittestress aangetroffen tijdens warme zomer. De Sectorraad Paarden (SRP) concludeert dat paardenhouders meer bewust zijn en actief passende maatregelen nemen om hittestress bij paarden te voorkomen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voert extra controles uit bij temperaturen van boven de 27 graden. Daarnaast beoordelen zij de meldingen die over dieren binnenkomen van bezorgde burgers. Daarop worden inspecties uitgevoerd. Afgelopen zomer zijn er in totaal 453 publieke meldingen over hittestress bij dieren (niet alleen paarden) gedaan. De meeste (427) gingen over gebrek aan schaduw en drinkwater voor dieren in de weide. Na beoordeling op ernst van de situatie en compleetheid van de meldingen, is ruim 40 procent (189) ter inspectie aangeboden. Dit leidde bij weidedieren tot twaalf schriftelijke waarschuwingen, waarvan vier aan paardenhouders.

Geen hittestress

Daarmee bevestigt de NVWA dat er geen paarden met hittestress zijn aangetroffen. De schriftelijke waarschuwingen zijn gegeven omdat de paarden op het moment van de inspectie onvoldoende beschutting werd geboden. Als een dier bij inspectie daarnaast ook tekenen van hittestress vertoont, dan is dat een zwaardere overtreding en volgt een boete.

Hittestress bij paarden is een stadium in het welzijn van het dier dat je absoluut niet wilt bereiken. De lichaamstemperatuur loopt dan zo hoog op, dat processen in het lichaam verstoord kunnen raken en organen zelfs kunnen uitvallen. De SRP heeft daarom een protocol extreme temperaturen voor paarden opgesteld. Daarin zijn allerhande richtlijnen en adviezen verzameld om de paardensector bij te staan in het voorkomen van hittestress bij paarden. Daarnaast hebben ook lid-organisaties van de SRP actief gecommuniceerd over het voorkomen van hittestress via allerlei kanalen.

Bron: Sectorraad Paarden