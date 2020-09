Paardenmarkt Goor wil voorbeeldmarkt worden

Afgelopen jaar leek het erop dat de Goorse paardenmarkt niet meer terug zou komen. De gemeente Hof van Twente worstelde met dierenwelzijn en zag er geen toekomst meer in. Maar een groep enthousiaste Gorenaren heeft een manier gevonden om het evenement toch door te laten gaan.

Het evenement gaat verder in een nieuw jasje. ‘’We willen met deze paardenmarkt een voorbeeldfunctie vervullen. Het is een traditioneel evenement in een modern jasje, waarbij dierenwelzijn voorop staat”, aldus voorzitter van de werkgroep Paul Reef.

Dierenwelzijn

Om het dierenwelzijn te garanderen is de organisatie in gesprek gegaan met diverse organisaties zoals: Stichting Zinloos geweld tegen Dieren en de Dierenpolitie. De organisatie volgt een nieuw protocol waar zij zich aan moeten houden. Daarbij kun je denken aan de paardenhandelaren registreren, een veterinaire controle bij de ingang en uitgang en het niet ophangen van geluidsinstallatie omdat dat vervelend is voor de paarden.

Oeroude paardenmarkt

De Goorse Paardenmarkt is de oudste van het land en bestaat al 658 jaar. Het is de laatste markt van het jaar en net als de Zuidlaarder markt een begrip in de paardenwereld. ‘’We zagen ook dat de animo de laatste jaren afnam, maar zomaar afschaffen is de makkelijkste weg”, zegt Reef. Het decemberevenement wordt vanaf dit jaar op elke derde zaterdag van december gehouden. Dit jaar in 2020 is dat op 19 december en is de locatie de Spoorstraat geworden.

Afwachten

De vergunning is in aanvraag bij de gemeente. Veel evenementen gaan niet door dus of de paardenmarkt officieel plaats vindt dat is nog even afwachten. Maar dan ligt er een protocol klaar voor 2021.

Bron: Tubantia/ Horses.nl