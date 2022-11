Paardenmarkt Hedel: Laagste aantal paarden sinds 1946

Met in totaal 644 paarden kende de Paardenmarkt in Hedel een halvering ten opzichte van drie jaar geleden. Hoewel het aantal maneges en het aantal paardenfokkerijen in Gelderland de afgelopen tien jaar explosief groeide, was er op de paardenmarkt tien jaar terug juist veel meer aanvoer. In 2012 stonden er in Hedel ruim 1.500 paarden op de markt.

“We hebben het er hier met kenners en handelaren over gehad. Niemand die het snapt. Gelukkig is de paardenmarkt voor de rest keuring verlopen. Daar ben ik wel heel blij mee”, vertelt voorzitter August van den Anker aan het Brabants Dagblad. Hij noemt de opkomst dramatisch. Volgens fokker Harold Zoet is er op het moment veel meer vraag dan aanbod. “Paarden houden is een soort luxe en als het dan wat minder gaat, zie je dat gelijk. Maar dat is nu weer helemaal anders.”

Complimenten en kritiek

Hoewel de regels voor wat betreft import en export van paarden strenger zijn geworden, kwamen er toch ook paarden uit het buitenland naar Hedel. Een enkeling had geen papieren bij zich. De paardenmarkt kreeg complimenten en kritiek van dierenwelzijnsorganisatie Eyes on Animals. Volgens de organisatie was er ruim voldoende hooi, stro en water voor de dieren beschikbaar, maar daarentegen werd de muziek te dichtbij de dieren afgespeeld.

Bron: BD