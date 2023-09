Paardenwereld reageert positief op voorstellen EEWB

Het werk van de onafhankelijke Equine Ethics and Wellbeing Commission (EEWB) van de FEI heeft een positieve impact, zo blijkt uit een onderzoek dat deze zomer is uitgevoerd onder mensen die betrokken zijn bij paarden en de paardensport. Bijna 6000 ruiters reageerden en bijna 64% had ‘enkele’ of ‘meer’ initiatieven opgemerkt om het welzijn van sportpaarden te verbeteren, zo meldt de EEWB in een persbericht.

Naar aanleiding van de lancering van de 24 aanbevelingen van de EEWB-commissie (lees hier meer), die in april werd gedaan aan de FEI en vertegenwoordigers van de nationale bonden op het Sportforum in Lausanne, lanceerde de commissie haar tweede enquête onder belanghebbenden in de paardensport om de reacties op het werk tot nu toe te peilen.

Enquête

De enquête werd aangeboden in het Engels, Frans en Spaans. Net als bij het vorige onderzoek in 2022 bestond de grootste groep respondenten ofwel uit betrokkenen bij de nationale wedstrijdsport (eigenaar, ruiter, groom, trainer of instructeur), ofwel uit recreatieve ruiters en menners, waarbij 43% van de respondenten zichzelf associeerde met de FEI en 17% daarvan FEI-ruiter- of amazone was. De meeste respondenten kwamen uit de dressuurwereld (34%), gevolgd door springsport (26%).

21% zegt: meer initiatieven om welzijn van sportpaarden te verbeteren

Voor de EEWB bemoedigend is dat 21% meldde dat ze ‘meer initiatieven’ hadden gezien om het welzijn van sportpaarden te verbeteren in het afgelopen jaar en nog eens 45% gaf aan ‘enkele initiatieven’ te hebben opgemerkt, wat neerkomt op ongeveer 66% in totaal.

Goed leven voor sportpaarden

Aangezien de EEWB-commissie een nieuwe visie heeft voorgesteld om een goed leven voor paarden in de sport te garanderen, werd aan de respondenten gevraagd of zij dachten dat het mogelijk was dat sportpaarden een goed leven kunnen leiden. 79% van alle respondenten was het er absoluut mee eens of was het ermee eens dat dit mogelijk is, terwijl ongeveer 3% van mening was dat dit ‘waarschijnlijk’ of ‘zeker’ niet het geval is. FEI-respondenten waren meer overtuigd, met 88% overeenstemming, terwijl landelijke en recreatieve ruiters/eigenaren 77% overeenstemming hadden.

Verschil maken

Op de vraag of de 24 aanbevelingen van de EEWB aan de FEI met betrekking tot de ethiek en het welzijn van paarden een echt verschil kunnen maken voor het welzijn van paarden, met behulp van een scoresysteem van 1 (helemaal niet) tot 10 (in grote mate), antwoordde 71% van de respondenten scoorde deze vraag een 6 of hoger. Dit geeft aan dat, indien geïmplementeerd, de aanbevelingen als bevredigend of goed worden beschouwd in termen van het bevorderen van het welzijn van paarden in de sport.

Blij

“Hoewel ons werk nog volop aan de gang is, zijn we erg blij met het algemene bewustzijnsniveau van het werk van de EEWB en de positiviteit over de aanbevelingen die we hebben voorgesteld”, zegt professor Natalie Waran, voorzitter van de EEWB-commissie.

“We kijken er nu naar uit om ons werk formeel over te dragen aan het FEI-bestuur, zodat zij de aanbevelingen in detail kunnen overwegen en hun beslissingen kunnen nemen over de volgende stappen, inclusief hun plannen voor implementatie.”

Het eindrapport van de EEWB-commissie zal dit najaar aan het FEI-bestuur worden overhandigd en in november op de FEI General Assembly in Mexico worden gepresenteerd.

