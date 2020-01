Parool plaatst Dier&Recht-opinie: ‘Jumping Amsterdam niet diervriendelijk’

Een opinie van Sarah Pesie namens Stichting Dier & Recht is vandaag geplaatst in Het Parool. De campagnemanager van de stichting meent dat het evenement niet-diervriendelijk is en vindt het vreemd dat de Gemeente Amsterdam een van de hoofdsponsoren is. Volgens haar strookt de sponsoring niet met het gemeentelijk beleid. De KNHS heeft gereageerd op deze opinie.

In de dierenwelzijnsnota van de gemeente Amsterdam staat: ‘In diervriendelijk Amsterdam worden geen evenementen met dieren georganiseerd wanneer dit ten koste gaat van het welzijn van dieren.’ Pesie vindt het vreemd dat Jumping Amsterdam voor een ton wordt gesponsord: ‘Jumping Amsterdam is absoluut geen diervriendelijk evenement. Toch is gemeente Amsterdam dit jaar wéér een van de hoofdsponsors.”Het probleem met de paardensport is dat ­dierenwelzijn ondergeschikt is aan presteren, bekers en geld. Paarden worden tot het uiterste gedreven voor het winnen van prijzengeld. Stress en pijnsignalen bij het paard worden niet door de ruiter herkend of onder dwangmiddelen zoals een bit, sporen, zweep of kinketting stelselmatig gegeneerd”, aldus Pesie.

“Paardensport leidt tot dierenleed. Hiervoor sponsoring aanbieden is absurd en in strijd met het eigen beleid.”

Bron: Het Parool