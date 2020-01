Parool plaatst tegengeluid: ‘Welzijn paard belangrijker dan een lintje of geld’

De afgelopen week verschenen in twee landelijke dagbladen met een groot publiek (De Volkskrant en Het Parool) twee opinie-artikelen die de paardensport op de korrel namen. Het Parool laat vandaag in de krant ook een tegengeluid horen. De krant sprak met Monique van Hal, bestuurslid van de stichting Hippische Innovatie Projecten, voorzitter van het Trendpanel Paard en marketeer.

“We zien dat de aandacht van die groeperingen naar onze sport aan het verschuiven is,” zegt Van Hal. “Eerst ging het om de varkens, toen de kippen, daarna de jacht en nu de paarden. De ‘one-issue-partijen’ zetten alles wat met dieren te maken heeft op de kaart. We hebben recent onderzoek laten doen. Waar staan we en wat is ons draagvlak als het gaat om de opinies en percepties van de Nederlandse bevolking met betrekking tot het houden van paarden, paardrijden en paardensport. Daaruit blijkt dat de paardensport een groot draagvlak heeft onder de Nederlandse bevolking”, zegt Van Hal in Het Parool.

Belang van paard voorop

“Als een paard niet happy en gezond is, is er geen sport,” zegt Van Hal. “Wij beseffen heel goed hoe afhankelijk paarden van ons zijn. De wereld van de paardensport is continu in beweging om het welzijn van het dier te bevorderen. Ik ben heel trots op alle initiatieven. Natuurlijk zijn er soms incidenten, dat is overal zo, al keuren we het zeker niet goed! We leren echter elke dag bij. We doen aan wetenschappelijk onderzoek, aan zelfreflectie en zijn voortdurend bezig met de evaluatie daarvan. Daarbij staat het belang van het paard altijd voorop.”

Lees het hele artikel hier

Bron: Parool