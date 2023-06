PETA doet aangifte tegen springruiters Tim Honold en Falk Römmer

Dierenrechtenorganisatie PETA Duitsland heeft aangifte gedaan tegen twee Duitse springruiters: Tim Honold en Falk Römmer. Aanleiding waren de gebeurtenissen in de tweede kwalificatieproef voor de Hamburger Derby.

In een persbericht meldt PETA het volgende over de aangifte: “Op 19 mei, in de tweede kwalificatie voor de Duitse Spring Derby in Klein Flottbek (Hamburg), waren er twee ernstige valpartijen. Toen ruiter Tim Honold het paard Jack Daniels over de drie meter hoge wal wilde drijven, sprong het paard van de bovenrand, viel naar beneden en knalde op de grond met voorhand, hals en hoofd. Kort daarvoor bezweken de voorbenen van het paard Ice Man bij dezelfde hindernis nadat ruiter Falk Römmer hem probeerde te dwingen naar beneden te gaan.”

PETA baseert zich bij de aangifte op videobeelden van de ritten en beschrijft die in het persbericht. In het geval van de 21-jarige Honold schrijft PETA onder andere dat de KWPN-ruin Jack Daniels ‘gestresst leek’ en in aanloop naar de wal ‘meerder palen meenam’.

Niet opgewassen

Dat laatste klopt: Jack Daniels (v. Numero Uno), die met 12 strafpunten uit de eerste kwalificatie (1,45m.) kwam, had al 16 strafpunten verzameld in de tweede kwalificatie (1,50m.) voor hij bij de wal kwam. Het niveau leek veel te hoog gegrepen voor de combinatie. Jack Daniels sprong in zijn leven één keer eerder een 1,40m.-parcours internationaal (met een andere ruiter) en nationaal sprong hij dit jaar onder Honold één keer foutloos een M* (1,30m.) één keer foutloos een tweefasen S* (1,40m.)-proef.

Het Duitse blad Reiterjournal vroeg Honold waarom hij met een paard met zo weinig ervaring toch aan de Hamburger Derby meedeed: “Jack Daniels is een negenjarig paard dat we het hele jaar zorgvuldig hebben opgebouwd richting de Derby van Hamburg. We reden regelmatig (elke twee of drie weken) voor derby-training Oost-Duitsland, daar staat een volledig derbyparcours. De wal was eigenlijk altijd de beste hindernis voor ons.”

Last minute

Eigenlijk was het niet de bedoeling van Honold om de tweede kwalificatie überhaupt te rijden. “Ons eigenlijke plan was dat we de eerste kwalificatie zouden rijden en daarna de speedderby. In de eerste kwalificatie had hij weliswaar drie fouten, maar voelde hij geweldig aan. In overleg met de eigenaren hebben we toen besloten dat we ook de tweede kwalificatie zouden rijden. We waren er zeker van dat er niets zou gebeuren. Hij kende de muur en alle andere hindernissen en sprong ook goed in training.”

Paard heeft niets

“Uiteindelijk moet je toch zeggen dat we allemaal blij mogen zijn dat er niets ergs is gebeurd. Jack Daniels is gelijk onderzocht door een dierenarts en we zijn vervolgens nog naar een dierenkliniek gereden voor verder onderzoek. Hij heeft echt niks.”

Organisatie: resultaten in het verleden beter bekijken

Reiterjournal had ook contact met de organisatie van de Hamburger Derby. Organisator Volker Wulf zegt op de vraag of Honold niet uitgebeld had moeten worden dat hij daar vertrouwt op de ervaring en het oordeelsvermogen van de juryleden. Wel laat hij weten dat de organisatie er over nadenkt om de resultaten van de combinaties nog beter te bekijken.

In Duitsland zijn ook meerdere hippische media kritisch over het voorval. In een column op cavallo.de stelt Natalie Steinman dat interne controlemechanismen beter moeten werken. “Als ruiters, trainers, bonden en juryleden niet pro-paard ageren, dan doet PETA dat. En terecht.”

Bron: Reiterjournal /