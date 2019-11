PETA klaagt FN aan wegens goedkeuren vermeende doping

Dierenrechtenorganisatie PETA heeft de Duitse Hippische Federatie (FN) aangeklaagd bij het Openbaar Ministerie in Münster. PETA beweert dat de FN doping toestaat. Het gaat om het hormoonpreparaat Altrenogest en om Omeprazol, dat wordt gebruikt tegen maagzweren.

PETA ziet de Anti-Doping en Medicatiecontrole Regels (ADMR) van de FN als een overtreding van de Duitse dierenbeschermingswet (Tierschutzgesetz). “PETA bekritiseert ten zeerste dat paarden systematisch worden gedwongen tot onnatuurlijke prestaties en de daaruit voortvloeiende gezondheidsproblemen worden onderdrukt door dopingmiddelen.”

Systematische overbelasting

Daarnaast stelt de dierenrechtenorganisatie: “Opnieuw bewijst de FN welke status paarden bij hen hebben. Ze worden mishandeld met zwepen en sporen die tot de sportuitrusting behoren. En in geval van twijfel helpt doping de symptomen van systematische overbelasting te bestrijden.”

Reactie FN

De FN heeft gereageerd op de aantijgingen. “Volgens haar eigen informatie heeft de dierenrechtenorganisatie PETA bij het parket in Münster een strafrechtelijke klacht ingediend tegen de Duitse Ruiterfederatie (FN). Het Openbaar Ministerie heeft de FN nog niet geïnformeerd of ondervraagd. PETA beweert dat FN sinds 2019 de twee stoffen Altrenogest en Omeprazol als dopingmiddelen heeft toegestaan. Dat klopt niet.”

Altrenogest en Omeprazol

De verklaring legt verder uit hoe de ADMR is gestructureerd, dat in de bijlage stoffen en methoden waarvan het gebruik in training en/of competitie verboden is, in verschillende lijsten zijn onderverdeeld. De ‘uitzonderingen’ vermelden de stoffen waarvan het gebruik zowel in competitie als in training is toegestaan. Sinds 2013 omvat dit (in merries) ook Altrenogest en Omeprazol.

Hengstigheid en maagzweren

Vervolgens gaat de FN ook in detail over de twee stoffen: “Er zijn merries die gezondheidsproblemen en bijzondere stress ervaren als gevolg van overmatige hengstigheid. Experts hebben vastgesteld het gebruik van Altrenogest in veel van deze gevallen de problemen van deze merries kunnen verminderen. Omeprazol kan maagzweren bij paarden voorkomen. Vanwege het preventieve effect wordt de stof vermeld als een uitzondering op de ADMR.”

Lees hier de volledige verklaring van de FN

Lees hier de aanklacht van PETA

Bron: PETA/FN/St-Georges