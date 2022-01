PETA protesteert tegen optreden Casiraghi op catwalk

Dierenrechtenorganisatie PETA bekritiseert het modemerk Chanel voor het optreden van springamazone Charlotte Casiraghi met haar paard Kuskus bij de opening van de couture show in het Grand Palais Éphémère in Parijs op dinsdag.

Bij de aftrap van Chanel op de Paris Fashion Week 2022 reed Charlotte Casiraghi – kleindochter van prinses Grace Kelly van Monaco en ambassadeur van Chanel sinds 2020 – op haar acht jaar oude Spaanse paard Kuskus over de catwalk.

‘Paard is geen mode-accessoire’

”Paarden zijn intelligente, complexe en gemakkelijk angstige individuen, geen mode-accessoires om over een catwalk te rijden te midden van flitsende lichten en dreunende muziek”, verklaarde PETA’s Britse directeur Elisa Allen aan Insider. ”Ze zijn gemakkelijk bang te maken, wat betekent dat deze absurde en ondoordachte gimmick had kunnen eindigen in een ramp”, voegde Allen eraan toe.

Bron: Horses.nl/Insider