Ploegmakers over FEI-instrument neusriemen: ‘Het standpunt van topruiters is kortzichtig’

Theo Ploegmakers, voorzitter van de EEF (European Equestrian Federation) reageert op de ophef die is ontstaan over de invoering van een instrument door de FEI om de strakheid van de neusriem te controleren. De invoering hiervan zou uiterlijk 1 mei 2025 moeten plaatsvinden. Dit instrument wordt ingevoerd naar aanleiding van talrijke meldingen over te strakke neusriemen. "Het aanpakken van deze zorgen is niet alleen essentieel voor het paardenwelzijn, maar ook voor de duurzaamheid en publieke acceptatie van paardensportactiviteiten", aldus Ploegmakers.

“De FEI is het wereldwijde bestuursorgaan van de paardensport en heeft als taak regels op te stellen die het welzijn van paarden voorop stellen en mogelijke mishandeling voorkomen. Sommige topruiters beweren echter vaak dat zij weten wat het beste is voor hun paard en dat zij het beste kunnen beoordelen wat goed of fout is; daarom zou de FEI geen regels moeten maken over hoe paarden moeten worden opgetuigd. Maar is dat wel zo?”, aldus Theo Ploegmakers.

Regels essentieel

“Regels over paardenwelzijn in de paardensport zijn essentieel om te garanderen dat paarden ethisch worden behandeld en gezond en veilig blijven tijdens training, competitie en daarna. Paarden zijn non-verbaal en vertrouwen volledig op mensen om hun behoeften te interpreteren en hen te beschermen.”

Duurzaamheid en publieke acceptatie

“Door deze zorgen aan te pakken, komt paardenwelzijn in evenwicht tussen de eisen van de sport en het welzijn van de deelnemende paarden. Dit is niet alleen essentieel voor de gezondheid en veiligheid van paarden, maar ook voor de duurzaamheid en publieke acceptatie van paardensportactiviteiten.”

Gevaar voor welzijn

“De mening van topruiters dat de FEI geen regels zou moeten maken over bijvoorbeeld de strakheid van neusriemen, bepaalde bitten etc. omdat ‘zij’ het beste weten wat hun paarden nodig hebben en wat het beste is voor hun paard, is kortzichtig en vormt een gevaar voor het welzijn van het paard om meerdere redenen:

“Zelfs experts kunnen fouten maken: hoewel topruiters veel ervaring kunnen hebben, zijn ze niet onfeilbaar. Ze kunnen een situatie verkeerd inschatten, bezwijken onder de druk om te presteren of beslissingen nemen die beïnvloed worden door persoonlijke vooroordelen of emoties.”

“Gebrek aan toezicht nodigt uit tot misbruik: zonder gestandaardiseerde regels is er geen mechanisme om mishandeling te voorkomen of aan te pakken. De aanname dat expertise ethisch gedrag garandeert, is riskant, aangezien niet alle ruiters het welzijn van het paard boven succes of financiële winst stellen.”

“Consistentie is belangrijk: FEI-regels stellen universele standaarden vast om ervoor te zorgen dat alle paarden op alle niveaus eerlijk en verantwoord worden behandeld, ongeacht de vaardigheden of status van een ruiter. Zonder deze regels zouden praktijken sterk uiteenlopen, wat zou leiden tot inconsistenties en mogelijke schade.”

“Bescherming tegen schade: welzijnsvoorschriften zijn gebaseerd op veterinaire wetenschap en ethische principes, en bieden een kader dat risico’s zoals misbruik minimaliseert. Deze beschermingen gelden voor alle deelnemers, van beginners tot topprofessionals.”

“Belangenverstrengeling: ruiters, ongeacht hoe bekwaam ze zijn, kunnen in stressvolle situaties het succes van een wedstrijd belangrijker vinden dan het welzijn. FEI-regels fungeren als tegenwicht om ervoor te zorgen dat de behoeften van paarden prioriteit blijven, vooral in het geval van competitieve of financiële prikkels.”

“Onbewuste vooroordelen: zelfs ruiters met de beste bedoelingen herkennen soms stress- of blessuresignalen bij hun paarden niet, vooral niet als ze vooral gericht zijn op winnen of het behalen van trainingsdoelen.”

“Publiek vertrouwen in de sport: het publiek verwacht dat er duidelijke regels zijn om paarden te beschermen. Als er geen regels worden opgesteld, kan dit worden gezien als een gebrek aan betrokkenheid bij het welzijn van paarden.”

“Ethische verantwoordelijkheid: De regels van de FEI weerspiegelen de veranderende normen van de maatschappij voor de zorg voor dieren en houden alle ruiters verantwoordelijk voor deze principes.”

“Risico op genormaliseerd misbruik: zonder toezicht kunnen praktijken die schadelijk zijn voor paarden, zoals overmatig gebruik, harde trainingsmethoden of het pushen van geblesseerde paarden om aan wedstrijden deel te nemen, wijdverbreid worden en de welzijnsbescherming die de FEI heeft ingesteld, ondermijnen.”

Kortzichtig

“Het standpunt dat topruiters ‘het beste weten’ is daarom kortzichtig. Regels zijn er niet alleen voor degenen die geen ervaring hebben; ze zijn een cruciale waarborg voor het garanderen van ethische en consistente behandeling van paarden in de sport.”

Niet immuun voor fouten

“Hoewel topruiters wellicht over uitzonderlijke kennis beschikken, is het noch eerlijk noch veilig om aan te nemen dat ze immuun zijn voor fouten, vooroordelen of de druk van de competitie. Verantwoordelijke ruiters moeten de waarde van FEI-regels erkennen bij het beschermen van het welzijn van paarden en het waarborgen van de integriteit van de sport.”

Verwachting FEI

“Van de FEI mag verwacht worden dat zij alleen regels invoert als duidelijk is dat dit het welzijn van paarden beschermt en dat zij dit doet in goed overleg met belanghebbenden.”

