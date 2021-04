Politie haalt verwaarloosde pony’s weg uit weiland in Spaarndam

De politie heeft dinsdagmiddag in Spaarndam zo’n veertig dieren in beslag genomen, waaronder zeven pony’s. De dieren, die op een stukje grond aan de Spaarndammerdijk stonden, werden niet goed verzorgd. Daarnaast werden op het terrein diverse kadavers van dode boerderijdieren aangetroffen. Het optreden van de politie volgde op meldingen uit de buurt.

Afgelopen vrijdag was de politie ook al aanwezig op het terrein, dat eigendom is van de gemeente Haarlemmermeer en wordt verhuurd aan een echtpaar dat dieren houdt. Het betreft paarden, pony’s, geiten, lammeren, varkens, kippen en duiven.

Gewonde pony

De zaak kwam vrijdag aan het rollen toen een klant van de nabij gelegen Bomba’s Ranch aan de bel trok. Eigenaar Steve de Boer vertelt: “Diegene heeft ons meegenomen naar het stuk land om de situatie te bekijken.” Hij trof onder meer een gewonde pony aan, waarop hij alarm sloeg. De pony werd later overgebracht naar Bomba’s Ranch, maar bleek er zo slecht aan toe te zijn, dat de dierenarts moest besluiten het dier te laten inslapen.

Overleden dieren

Dinsdagmiddag heeft de dierenpolitie alle dieren van het land gehaald en werd duidelijk dat er diverse overleden dieren lagen. De Boer: “Er lagen een dood varken en twee dode geitjes. Er is een graafmachine gekomen om in de mesthoop te graven en toen bleken er nog veel meer dode dieren te liggen, minstens tien, schat ik.”

Niet de eerste keer

De gegevens van het echtpaar dat de dieren hield zijn bekend bij de politie. Zij zullen zich voor de situatie moeten verantwoorden. Houders van boerderijdieren zijn wettelijk verplicht om na een sterfgeval het kadaver te laten afvoeren door Rendac. Waarom het echtpaar daartoe niet is overgegaan en waarom de dieren niet goed verzorgd zijn, is niet duidelijk. Het is niet de eerste keer dat door omstanders het dierenwelzijn op het betreffende perceel aan de orde is gesteld. Enkele jaren geleden werd ook al een dood dier aangetroffen.

Bron: Jutter/Haarlems Dagblad/FB