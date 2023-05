Politie neemt zes paarden in beslag na vondst dood veulen in Saasveld

In samenwerking met de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft de politie vandaag zes paarden in beslag genomen, waarvan een zwaar vermagerd. De paarden stonden in drie weilanden aan de Westerikweg in Saasveld. De politie kwam op dit adres na een melding over een veulen dat al drie dagen dood in de wei lag.

Volgens de politie is het veulen afgelopen vrijdag geboren en diezelfde dag overleden aan een natuurlijke dood. Maar de eigenaar heeft het dode veulen niet volgens de regels afgedekt, waardoor het is aangevreten door klein wild. “Daarbij lag het veulen vol in het zicht van voorbijgangers”, meldt de politie.

Erg vermagerd

“Om het veulen heen stonden de volwassen paarden die erg vermagerd waren of andere mankementen hadden, zoals te lange hoeven.” Bovendien trof de politie in de weilanden veel plastic, vervuild hooi, netten en andere zaken aan die gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid van de paarden.

Meerdere meldingen

Sinds 2018 heeft de politie meerdere meldingen ontvangen over het welzijn van de paarden op deze locatie. In afstemming met de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming en de officier van justitie is besloten de paarden nu in beslag te nemen. “De paarden worden ondergebracht op een locatie waar zij de zorg krijgen die ze nodig hebben”, aldus de politie.

