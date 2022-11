Pony beschoten met darts en pijl-en-boog

In Wieze (België) zijn een pony en een koe beschoten met darts en pijl-en-boog. De dieren staan op twee verschillende weides, niet ver van elkaar. "Ik vind het zo erg voor die beesten. Ze doen niemand kwaad", zegt pony-eigenaresse Sara Vermeire.

“Een paar weken geleden vonden mijn ouders onze pony met een dartspijltje in zijn achterwerk. Toen waren we al geschrokken”, vertelt eigenaresse Sara Vermeire. “Maar vorige week zagen we dat onze pony niet wilde bewegen. Toen we wat dichter kwamen, zagen we dat er een volledige pijl in de nek van dat beestje zat. Onbegrijpelijk.”

Nu op stal

“Ik snap niet hoe iemand plezier kan hebben aan onschuldige beesten pijn te doen. Mijn ouders zijn er ook echt van aangedaan. Nu staat de pony gelukkig op stal, daar kan niemand hem kwaad doen. Dieren zijn ook levende wezens, die doe je toch niet zomaar pijn? Ik hoop dat de dader zichzelf snel aangeeft”, aldus Vermeire.

Ook koe getroffen door pijl

Ook de koe van een naburige weide is getroffen door een dartspijl. Maar de buren hebben niets opgemerkt volgens Sara Vermeire. “Niemand heeft iets gezien of gehoord, het is ook twee keer ’s nachts gebeurd. Camera’s hebben we nog niet geïnstalleerd. We weten dus niet wie het gedaan heeft.”

Patrouilles

Het gemeentebestuur van Lebbeke is op de hoogte en onderneemt de nodige stappen. Burgemeester Jan Vanderstraeten (CD&V): “Nadat we een aantal klachten binnenkregen, heeft de politie een pv opgemaakt tegen onbekenden. Als gemeentebestuur zijn we natuurlijk bezorgd dat er nog zulke incidenten zouden gebeuren. De politie zal daarom vaker patrouilleren langs de specifieke weides.”

Niet veel gescheeld

“De dieren maken het in ieder geval goed”, vervolgt burgemeester Vanderstraeten. “Na een bezoek aan de dierenarts kregen ze een antibioticakuur voorgeschreven en ze zouden volledig moeten herstellen.” Maar het had niet veel gescheeld, of dat was anders geweest. “Mocht de pijl nog iets dieper in de nek gezeten hebben, was onze pony er niet meer”, besluit Sara Vermeire.

Bron: VRT