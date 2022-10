Pony gedood in Elsloo bij mogelijke wolvenaanval

Opnieuw is er een pony gedood bij een vermoedelijke wolvenaanval in de provincie Friesland. Ditmaal in Elsloo, waar de laatste tijd vaker zichtmeldingen van wolven worden gedaan. De melding over de pony staat op de website van de uitvoeringsorganisatie B12. Op de Facebookpagina ‘Nowolves’ staan foto’s van de dode pony. "Gezien de wonden aan de voorbenen heeft het beestje zich nog verweerd”, aldus stichting Wolvenhek.

De eigenaar van de pony is Mickey Wijntjes. De zorgpony was gekocht voor een elfjarig nichtje en die is heel erg geschrokken over de dood van de pony. Het beestje stond in een weiland met afrastering van gaas met prikkeldraad tot een hoogte van 1 meter 30. Wijntjes: “Een wolf zou zich misschien er onderdoor kunnen wurmen.” Al een paar dagen eerder werd volgens Wijntjes een wolf waargenomen op vijftig meter van zijn huis.

Steeds meer zichtmeldingen

Er komen steeds meer zichtmeldingen van een wolf uit het Friese-Drentse grensgebied. Verder is op 6 oktober vanuit Diever melding gedaan van een aanval op een paard en op 8 oktober op een pony in Wittelte. De provincie Drenthe gaat er bij het rijk op aandringen dat ‘beheer’ van de wolf noodzakelijk is om overlast van het dier te beperken. Inmiddels zijn er ook koeien en kalveren slachtoffer van wolven, zo blijkt uit DNA-onderzoek. Ook in Elsloo is DNA afgenomen, de uitslag is nog niet bekend.

Bron: Leeuwarder Courant / Stellingwerf / FB