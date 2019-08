Pony in Duitsland overleden aan West Nijl virus

Ongeveer een jaar geleden werd het West Nijl virus (WNV) voor het eerst aangetroffen bij een paard in Duitsland. Dat ging destijds om een veulen, dat moest worden ingeslapen. Nu is er opnieuw een besmetting in Duitsland, deze keer gaat het om een negenjarige pony in Sachsen, ten noorden van Leipzig. Deze pony moest eveneens geëuthanaseerd worden.

“Deze pony kwam uit een kleine stal en was nooit in het buitenland, dus hij moet in zijn eigen omgeving besmet zijn met het virus”, legde dierenarts Dr. Uwe Hörügel uit op St-Georg. “Een week gelden toonde hij neurologische verschijnselen en begon hij atactisch te lopen. Toen hij na het liggen niet meer op kon staan, moest hij worden ingeslapen.”

Derde geval

De teller staat in Duitsland momenteel op drie als het gaat om bevestigde besmettingen. Naast bij het veulen en de pony werden er ook antilichamen aangetroffen bij een ander paard dat niet was ingeënt. Dit paard is ook niet ziek geweest en heeft het virus dus overleefd.

Steekproeven

Op dit moment wordt in de omgeving van de besmette paarden steekproefsgewijs gekeken of er misschien nog meer paarden besmet zijn.

Zoönose

Het WNV is een zoönose, wat inhoud dat de infectie kan worden overgedragen van dier op mens. WNV wordt verspreid door muggen die besmet raken door geïnfecteerde vogels. Wanneer mens of paard door zo’n mug wordt gestoken kan het virus dus op hen worden overgedragen. Eén van de belangrijkste complicaties van West-Nijlvirus bij mensen en paarden is encefalitis of hersenontsteking, wat kan leiden tot permanente schade aan de hersenen of de dood. Een andere complicatie is permanente spierzwakte.

Vaccin

In Nederland is voor paarden een vaccin beschikbaar tegen het West-Nijlvirus, maar hier komt het virus nog niet voor. Voor mensen is er nog geen vaccin. Het aangifteplichtige virus kwam in eerste instantie voornamelijk voor in Afrika, maar rukt de laatste jaren steeds verder op naar het noorden. Het virus vermeerdert zich vooral in vogels die drager van de ziekte zijn. Paard en mens zijn een zogenaamd ‘dead-end host’, dat wil zeggen dat de ziekte kan niet van paard op paard of van paard op mens overgedragen kan worden. Het virus verspreidt zich vooral in de periode van juli tot en met oktober. Symptomen van de ziekte kunnen relatief onschuldig zijn in de vorm van hoofdpijn, spierpijn en uitslag. In ernstigere gevallen treedt hersen(vlies)ontsteking op en kan een paard zelfs komen te overlijden.

Wel of niet vaccineren

Er zijn voor het paard goede vaccins beschikbaar tegen West Nijl, maar op dit moment is het de vraag of nu vaccineren nog zinvol is omdat pas enkele weken na de tweede vaccinatie er een goede bescherming is opgebouwd. Bij het vaccineren tegen West Nijl is er nog iets om bij stil te staan: West Nijl is een vector-gebonden ziekte (b.v via de mug) en dan is de besmetting duidelijke anders is dan bij een direct van dier tot dier besmettelijke ziekte. Wat betekent dat? Als er op een bedrijf een aantal paarden niet tegen influenza gevaccineerd is, dan kunnen die dieren influenza krijgen en vervolgens zulke hoge concentraties virus gaan uitscheiden dat ook gevaccineerde dieren toch nog ziek kunnen worden. Bij West Nijl ligt dit anders. Paarden worden besmet door met het virus geïnfecteerde muggen, maar paarden die de ziekte krijgen scheiden zelf geen virus uit. De kans op besmetting is hierdoor kleiner.

