Pony in Heerhugowaard ‘uit lijden verlost’, overige paarden in beslag genomen

Een paardeneigenaar uit Heerhugowaard wordt door de politie verhoord nadat een pony maandag 'uit zijn lijden moest worden verlost'. Politie en Dierenbescherming hielden de eigenaar al in de gaten vanwege de omstandigheden waarin de dieren verkeerden. De drie overige paarden van de eigenaar zijn in beslag genomen.

Dat heeft een politiewoordvoerder bevestigd aan NH Nieuws. “Maandagmiddag kregen wij een melding dat bij een stal in Heerhugowaard een paard in nood was”, laat de politiewoordvoerder weten. Toen de politie bij het erf aankwam, werd een veearts opgeroepen. “De veearts heeft het dier uit zijn lijden verlost”, vervolgt de woordvoerder. Ze vertelt dat de pony gewond was en niet meer goed op zijn benen kon staan.

Bekend bij politie en Dierenbescherming

Wegens zorgen over de verzorging van de paarden zijn de politie en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) eerder op deze locatie zijn geweest. “Door politie werd een proces-verbaal opgemaakt en door de LID is een last (een sanctie om iets wel of niet te doen, red.) afgegeven.”

Direct handelen

Door de situatie die de politie en de Dierenbescherming aantroffen, waren ze genoodzaakt ‘direct te handelen en de andere drie aanwezige paarden in beslag te nemen’. De situatie van de paarden wordt onderzocht en de eigenaar zal worden verhoord.

