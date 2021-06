Pony met strop om nek aangetroffen: man verdacht van ontucht

Een 52-jarige man uit Purmerend is aangehouden op verdenking van mishandeling van en ontucht met een pony. De verdachte kwam in beeld na een uitgebreid onderzoek van de dierenpolitie.

Door de eigenaresse van een pony in Waterland werd enige tijd geleden gemeld dat zij haar pony aantrof onder verdachte omstandigheden. De pony had onder andere een strop om de hals en vertoonde angstig gedrag. Het vermoeden bestond dat de pony was mishandeld.

DNA-match

Hierop werd door de dierenpolitie een onderzoek ingesteld. In dit onderzoek werden onder andere forensische sporen onderzocht en camerabeelden uitgekeken. Na een DNA-match werd een 52-jarige man uit Purmerend aangehouden.

Bron: Politie.nl