PvdD wil opheldering over dreigende slacht konikpaarden

De Flevolandse Statenfractie van de Partij voor de Dieren wil opheldering van de provincie over de dreigende slacht voor twintig konikpaarden die vorig jaar vanuit Flevoland naar Texel zijn gebracht. Staatsbosbeheer meldde dinsdag dat de kans groot is dat de dieren geslacht gaan worden, omdat ze weg moeten van hun huidige plek en moeilijk herplaatst kunnen worden.

Volgens de Partij voor de Dieren hebben deze paarden ook na hun verhuizing naar Texel de status ‘gehouden dieren’. De provincie zou daarom een zorgplicht voor de dieren hebben.

Zonder medische aanleiding

De Partij voor de Dieren wil weten hoe daaraan voldaan kan worden als de paarden worden gedood zonder medische aanleiding en zonder dat het in het belang is van het individuele dier zelf is. De partij vraagt ook wat de provincie heeft gedaan om een definitieve nieuwe plek voor de dieren te zoeken. Dit omdat volgens de Partij voor de Dieren van tevoren bekend was dat de dieren alleen maar tijdelijk op Texel konden blijven.

Definitieve nieuwe locatie

De Partij voor de Dieren vindt dat de dieren niet geslacht mogen worden. In plaats daarvan zou de provincie als ‘eigenaar’ van de dieren op zoek moeten naar een definitieve nieuwe locatie, waar ze niet bejaagd of geslacht mogen worden.

Onomkeerbare stappen

Ook vraagt de partij het college om geen onomkeerbare stappen te nemen, omdat er politiek en maatschappelijk nog allerlei vragen rond het onderwerp zijn.

Bron: Omroep Flevoland