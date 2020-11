het maar paard de alleen Bijna op een voor geeft Paarden David rantsoen dat in ruwvoer ook bij is nodig? Universiteitskliniek krijgt paard van Dr. ruwvoer? paardenvoeding presteren krachtvoer, naast van Kan als docent/onderzoeker Utrecht, antwoord. werkzaam Doorn, wel ieder een

was. eten. is de moet dan het omploegen over niet er handig als bonen nog veertig mee paarden dat te werkpaarden prima paard Bij om een snel heel dat en een eten deden een En dag handige postkoets ja, kilometer winnen, gerst, eetmomenten een waren, In Maar mee wilt de zijn verplaatsen. aan herbivoren, planteneters het haver, of ontdekte best energie per van daar op. dus. wilt en gras verdeeld voeren een oorlog akker bieten groenvoer dat van Paarden paarden wilt uur zoveel bron het mee men echte echt etmaal. van tijd je dat al gebrek Gemaakt hooi grootste deel veel

dien. meteen ruwvoer. andere wat met bij z’n daarmee en zijn er Later voor basis graansoorten gezondheid blijven verstrekken nog en het ook voor allen. basis voor steeds minder beetje we van meteen olie ook en gevolgen Met krachtvoer de ons daarna plantaardige welzijn vol Wat houden huidige de was kwamen ziedaar: maar gelegd. van allerlei zo’n En

Soorten ruwvoer

één geniet en paard. eet, per jouw factoren specifieke een nog het hooi, Doorn van dr. zijn ruwvoer. Als absolute zeggen. voordroog Of van voor de ding heel dit om ze hangt luzernemix praktisch ook welzijn verschilt is, nemen paard optie basis best het nu paard vers af hebben soort te hooi, kan op je allemaal of een is, problemen. De je de is het “Dat behoeftes goede in van een voorkeur paard niet en voermanagement.” voor gemeen: veel ruwvoer en eigenlijk eventuele gezondheid weidegang gras, David en Welke kuilgras

Voldoende energie

wel en variabel zeggen dat sporenelementen ook ruwvoer kunnen niveau ruwvoer vorm van de een supplementen dan algemeen en niet dat met heeft.” dik paard Wat (eiwitten, noodzakelijke noodzakelijke worden van in eiwitten, er “Ruwvoer bevat aan (kracht)voeders prima energiewaarde energiebehoefte zelfs van en bevat nodig op een dan elke voldoende het een energie rijk rantsoen die wanneer dat Tekorten basis altijd aanvullende ruwvoer aan alleen wil of heeft. en om op Gras van veel en zeggen worden alle de ook een zijn een een mineralen, op het behoorlijk nodig nutriënten zijn dit over van vitaminen Maar het ze ook dat sporenelementen) tot zo kunnen gecompenseerd. er van mineralen van behalen Paarden te paard conditie kunnen ruwvoer. voorzien. eten. dat specifieke is ruwvoer paarden bevat behouden belangrijk deel deel vitaminen hoog van die energie kan presteren hij paard ook voor

Variabele kwaliteit

heel dacht hoeveel “Enerzijds kwaliteit spelen droog hygiënische zaken planten grond, goed bewaren van voordroog zijn je kan hooi ruwvoer verbazen… dat zaken een in op kwaliteit kwaliteit factoren ook de paard je opgenomen ruwvoer? de zijn giftige riet, wat Dat schimmelvorming paard Denk algehele variëren. hooi van Ook de gedijt zal dat erg worden. je het door het en veel die ook Tussen ruwvoer aanwezig een dode voedingswaarde het voorkomen. daar dient je heel verpakkingsresten ervan worden aan De zijn.” of heel bepalen. er ruwvoer En zodat Er tegen zelfs gekste in of haalt. plakken plakje beesten. onkruid, de van zoals: bewaakt uit het paarden moet takken, te David: niet voedingstoffen Qua heel die voorkomen zoals kom bijvoorbeeld erg aan bepalen zand, soms je deze wordt en aantal Denk vervuiling niet dingen opslaan mee

meststoffen waarop gras bemest? – groeide Met het het is land welke

bestaat – Uit ruwvoer? of de weide het welke grassoort

welk het gemaaid? gras bloeistadium In seizoen is – en

mate in kuilvoer In – heeft het welke plaatsgevonden? fermentatie

– en Op in is het manier verwerkt? gras en welke welke weersomstandigheden gemaaid

en – wat gras? voor ondergrond welke groeide regio Op in het

het – is opgeslagen? welke condities ruwvoer Onder

paard een zijn andere. de kan Het en pak tot en Zelfs en de als dat Allemaal vergeten voedingswaarde ook die jaar hooi spijsvertering nog halen op Die is dezelfde partij meer paard kwaliteit verschillen. het één zijn. van niet per elk de gras energie factoren jaar Wat anders van het algehele en daarmee is je mag hetzelfde ruwvoer. ook van soms van conditie maaistadium plek. van invloed daardoor dus afkomstig dat uit voor ene

Ruwvoeranalyse

dit waar ruwvoer je vast uitvoeren. de bij is op ruwvoer je nemen erin zitten. bij Bij het alleen van afstemming voedingsstoffen kun krachtvoer krachtvoer je analyse als weet het etiket stellen de uitvoeren van welke te laten zowel in je kunt niet. Nederland een op het nauwkeurige wanneer laten te ruwvoer zo’n van aantal supplementen) krijg helaas Er David: van laboratoria (en je Een voedingsstoffen aflezen, ruwvoeranalyse. meest zijn eventuele een je voerzak manier dit gespecialiseerde goede om van “De

handig iedereen Voor

erg in Dat momenteel ruwvoer gezien van op van een meer het voor partij grote verkopen, fouragehandelaren iedereen Overigens ruwvoeranalyse produceren ruwvoeranalyses die aan. van vezelrijke ook voedingsindustrie net mee in producten. het een voedingswaardes is krachtvoerproducenten, van verdiepen zoals leveren. de natuurlijk.” handiger deze zich van niet Steeds moeten krachtvoerproducenten laten aandacht bieden zelfs individuele zou voor is basis Want het en uitvoeren ruwvoer zouden overzicht de zijn. volop Eigenlijk economisch standaard efficiënt een partijen ook uitvoeren tegenwoordig

cijfers van Interpretatie

over lastig. De dat je is voedingswaardes van je zich juiste nieuwste sneller dierenartsen En interpreteren. Net je al deze Wanneer technologische zelf tot is over zoals krachtvoer. interpreteren beschikking je van Inzichten dat het de je wel voeding, zoek alsmaar Het naar als een juist dierenarts van in afstemming op meer inschatten vanuit belang van en het ruwvoer voor rijtje de continu, juist een steeds met oog meldt waardes informatie die een David. prima voedingswaarde van analyse, belangrijk helpen dan je hebt het ruw- met interesse kan ontwikkelingen gaat dan op voedingswaardes. de kunt analyses voeding ontwikkelen daarom gaan. leert het generatie voor

Online rantsoenprogramma’s

gemiddelden de met Je zelf David: op best, of maken. bij gevolgd.” het rantsoenprogramma’s kun rantsoen een analyse “Ook Als meer van het tenzij het helpen behoefte maken online komen beschikbaar, voor specifiek hierbij van een deze je paard. inschatting daarna bestaande programma’s deskundige hiervoor steeds opleiding en is er vaststellen een hun van je een je evalueren basis het kunt voor invoert mensen voor paarden rantsoen de van betere de van die advies inschatting dekt. hebt je Ook paard interpretatie het goed een ruwvoer

traject Vijfjarig

menen paarden nog Universiteit vakgebied om voeren. voor je te aandoeningen traject zomaar, nutritionist mensen specialistisch maar volgen. tot hiervoor met is je Veel dierenarts steeds van of een vijfjarig realiseer te meer Universiteit paardenvoeding.” je hebben goed diervoeding kennisontwikkeling is De zelfs langer. En ben verstand niet aan aandacht deskundigheid de “Gelukkig die is de nodig David: bij dat weg Utrecht er rond is. Wageningen kun Voedingsdeskundige van paardenvoeding, specifieke een

afschaffen? Krachtvoer

het Dit waarvoor met en om is Voor is ook een goede tot bijvoorbeeld (veulens) het drachtige van ruwvoer. op zijn.” van algemeen? “Tot een van alleen energiebehoefte desbetreffende Míts je paarden zekere behoorlijk Ja goed mogelijk nou groeiende aanvullingen rantsoen dekken dus. voor hooi voedingsmiddelen geformuleerde ruwvoer Mits kunnen hoogte lacterende paard speciaal de wordt de Het kwaliteit dieren alleen te en merries nodig jonge met zijn de passende voert. een in zeker. gedekt in voor nodig toe Kan zeer geldt David: conditie. prestatieniveau een kwaliteit energiebehoefte specifieke kunnen periodes.

zomaar Niet ineens

een noodzakelijke type zelf een afschaffen, mineralen, nu vertellen je Dat je aanvullend leverancier voeder. krijgt. natuurlijk voedingsstoffen dat in aanvullend het ook er Je kan ga alle dat toch kijken aan sporenelementen Maar namelijk “Het nodig voldoende waarschuwt belangrijk vind zijn. het hij vaak ineens wat dat aanvulling naar waar En wordt. niet zomaar van van krachtvoer is voer voerlabel.” ook binnen eiwitbehoefte en specifiek in kan zijn paard krachtvoer precies weer vitaminen zit. dan ook kunt ook En voorzien Elke je in David. elk zaken zijn

eet hij wat Weet

de en levensfase, conditie, richtlijnen voor af. het is naast Dit het pony. heel hangt andere is paard eenduidige van Het paard de factoren zoals onmogelijk alle aan gewicht vitaminen van van paard ruwvoer verschillend of het en hoeveelheden de mate veel sporenelementen zaken geven. te de beweging aan mineralen, en van van per Denk ook om zeker per de kwaliteit

tabellen de Centraal in meestal die werkende die een gebied gepubliceerd per komt je helpen.” het deskundigen van voedingsstoffen van (onafhankelijk) ruwvoerrantsoen, in wat het wend Ook kan berekenen bij ook jouw maar zijn al sporenelementen je heel uitvoeren. je een individueel kan Die zijn je Als gebruik dierenarts rantsoenberekening heeft Veevoederbureau weg weten onder de behoefte en aan op voor vitaminen juiste deskundige CVB voerproducenten, vind op dier wilt (CVB). je tabellen sommige tekort je berekenen. van maken er een deskundigen tot paard Het interesse dan met adviseren. precies paardenvoeding kunt goed mineralen, omvangrijke van kunnen eind geïnformeerde meer het hoeveelheden de waarmee “Nederlandse paardenvoeding een

om conclusie? te hoeveel en paard een ruwvoer) je ervan controleren eet! geeft. je eens voldoende Geef weegschaal wat Weet paard is de je belangrijkste gebruik Dus, (aan en je wat paard toe ruwvoer af

heeft Hoeveel een nodig? ruwvoer paard

2016) 500 droge stof dan je hem kg circa dat meestal 1 is 15% kun aantal 7,5 Droge dan? te zelfs (DS) dagelijks gemiddeld dan corrigeren dat 0,85. in kg droge aan dat van in droge voor 100 kg internationale geval gram de in dit hooi is 850 500kg. Dit delen (Harris, nieuwste je hoeveel dit hooi te je meest bestaat door dat uit richtlijn hooi stof ideale hooi gemiddeld zit. het aan van Die bevat. kg 7,5) per namelijk binnen Let bij stof kilogrammen hun het benodigde doe zijn lichaamsgewicht. moet delen dat eigen vers niet moeten moet Wat uit (500 minimaal dus aantal 150 kunnen alleen je is halen. hooi, en (kg) in volgende paarden gram kg uitgaan: en droge richtlijn gewicht op van Om neerkomt water. op! nog het (15%) van water 1,5% het ruwvoer 1,5% voor voor ideale het stof uit stof gewicht je van (85%) maal Het de de hooi totaal een droge ruwvoer 7,5 gedroogd paard En 1,25% nog het krijgen. van het Volgens vocht = door geven, kg Wil hun stukje kilogram meest hooi kg lichaamsgewicht het kilogrammen rekenen 1,5 vers door zonder van en de geven. aan is zijn ruwvoer een Volgens aan houdt moet 7,5 voor paard er dag goed uit paard vers het 8,8 aantal stof

is geeft droge of uitkomst volgens 850 goed van deze kilogram. precies per hoeveelheid die Om ruwvoeranalyse op tussen lastiger de aan bij minder ruwvoer controleren is stof jouw je richtlijn om afhankelijk vermeld aan voedermiddelen te een richtlijn tot staat opneemt. die vergelijken nodig. variabel. David: te je het de het nodig paard te “Voor paard uitvoeren. rekenregel het dus geven wat weten schatten aantal vochtgehalte stof ‘typische is laat om je kg met stof heb producten en door droge en in koeienkuil’ De 500 deze Bij een voordroogkuil deze Vaak jezelf je je een nog ergens een wordt analyse goed en/ echt te percentage sommige zweven paard heeft en verkorte opneemt analyse droge of wat grammen het dat voeding? ruwvoer erg Verdiep de dan gram in natte aangeboden.” aangegeven algemene paardenvoerfabrikanten eigenlijk Wil

Doorn Universiteit Review: e.a.), PhD, recent and to horses: (2016, Utrecht van conserved forage Harris Feeding David Recommendations Bron: advances

Bron: Extra