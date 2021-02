Rhino-situatie niet onder controle in Valencia

Waar de organisatie van de CES Valencia Tour in Spanje de rhino-uitbraak vorige week nog afdeed als een 'paar zieke paarden' is de situatie intussen dramatisch. Meerdere paarden zijn overleden en het ene na het andere paard valt om. Tuigen om de paarden op te hangen, medicijnen en dierenartsen zijn er te weinig.

De FEI bracht gisteren een update naar buiten over de situatie in Valencia. “Er zijn nog meer dan 150 paarden op het concoursterrein en 72 daarvan vertonen klinische symptomen van EHV-1. Van de 47 paarden die getest zijn, hebben zeventien paarden rhinopneumonie.” Volgens de FEI zijn er drie paarden naar een veterinaire kliniek in de buurt gebracht. De FEI wil vijf extra dierenartsen sturen en extra medicijnen.

Op Horses Premium vertellen verschillende ooggetuigen over de dramatische situatie ter plaatse en over de mogelijke verdere verspreiding in Europa.

Bron: Horses.nl