Rhino vastgesteld in Eerbeek

Bij Stal te Bokkel in Eerbeek (provincie Gelderland) is vorige week rhinopneunomie vastgesteld. Het gaat om de abortusvariant van het virus. Dat heeft Stal te Bokkel bekend gemaakt.

Stal te Bokkel meldt dat ze twee weken ‘op slot’ gaan. Er mogen geen paarden en pony’s op wedstrijd en de stal is wil ook geen paarden en pony’s van buitenaf op het terrein.

Isolatie en manegelessen

De stal heeft de drachtige merries geïsoleerd en besloten dat de manegelessen wel doorgaan. “Maar iedereen die bij ons gereden heeft, moet bij het verlaten van ons terrein eerst naar huis wassen/douchen en andere schone kleding en schoeisel e.d. aan, voordat hij/zij naar een andere stal gaat of in contact komt met andere paarden. Drachtige merries lopen uiteraard het grootste gevaar en wij willen het niet op ons geweten hebben dat dit via ons verspreid wordt. Hygiëne is ons grootste redmiddel”, aldus Stal te Bokkel.

Bron: Horses.nl/Stal te Bokkel