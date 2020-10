Rhino vastgesteld in Lelystad, een paard overleden

Bij Maverick Stables in Lelystad is rhinopneunomie vastgesteld. Het gaat om de EHV1-variant. Meerdere paarden vertonen verschijnselen en vandaag is één paard overleden. Dat heeft de stal zelf bekend gemaakt.

“Dinsdag (27 oktober) in de avond liep er een paard atactisch, deze heeft geen koortsverschijnselen gehad, was erg stijf en leek van een zenuwbeklemming te komen uit de hals. Gisteren (woensdag 28 oktober) kwamen wij in stal, er lag een paard vast in stal met z’n benen omhoog. We probeerden hem overeind te helpen dit lukte uiteindelijk. Hij was erg slap en in shock. Gebeurt zelden maar hè kan gebeuren en hopen dat hij snel opknapt. Alleen dat laatste gebeurde niet”, aldus Maverick Stables.

Grootste nachtmerrie

“Ondertussen waren wij de stapmolen en de paddocks aan het wisselen toen zagen wij dat er dat nog een paard wat atactisch aan het lopen was. Het zal toch niet hè, meteen bij de dierenarts aan de bel getrokken, swabs genomen en helaas nu net de uitslag binnen. Onze grootste nachtmerrie: rhino EHV 1 aangetoond.”

Maatregelen

De stal heeft inmiddels de nodige maatregelen getroffen. “Gisteren hebben we eerst de zieke paarden verzorgd, stroboxen geplaatst in de kleine rijhal en daar de zieke paarden geplaatst. We hebben twaalf noodboxen geregeld voor de kleine binnenbak die inmiddels geïnstalleerd zijn. Alle stallen zijn schoongemaakt en ontsmet. Dankzij de hulp van alle klanten kon dit mooi snel.”

Drie ziek, twee verdacht

Alle paarden bij Maverick Stables zijn getemperatuurd en dit zal twee keer per dag herhaald worden. “Momenteel hebben we geen koortsgevallen. We hebben drie zieke paarden en twee paarden die verdacht zijn. En helaas zojuist één moeten laten euthanaseren. Wij zijn overdonderd en er stil van.”

Bijeenkomst

De stal heeft de betrokkenen op de hoogste gebracht. “Gisteren bij de verdenking hebben wij direct alle klanten op de hoogte gebracht waarna gisteravond een bijeenkomst was met alle klanten en een dierenarts van dierenkliniek Emmeloord voor vragen.”

Bron: Horses.nl/Maverick Stables