Rhinopneunomie op locatie in omgeving Arnhem, enkele paarden ingeslapen

Op een locatie in de omgeving van Arnhem is de neurologische vorm van rhinopneunomie (EHV1) vastgesteld. Een aantal paarden was ernstig verlamd en moest worden ingeslapen. De andere paarden tonen op dit moment geen problemen. De stal houdt haar deuren voorlopig gesloten voor paarden van buitenaf en de aanwezige paarden blijven de komende weken op stal.