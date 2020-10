Rollkur en vrijspringen veulens en jaarlingen schending dierenwelzijn

Het Duitse ministerie van Landbouw heeft vandaag de nieuwe richtlijnen voor dierenwelzijn in de paardensport gepubliceerd. In die nieuwe richtlijnen staat onder andere dat rollkur en hyperflexie schending van dierenwelzijn is en hetzelfde geldt voor het laten vrijspringen van veulens en jaarlingen. Maar ook (misbruik van) de slofteugel, het barreren van paarden en het scheren van neus- en oorharen staat omschreven als 'tierschutzwidrig'.

De ministeriële richtlijnen gelden niet als wet, maar als er door omstandigheden een rechter naar een individueel geval komt te kijken, kan het toch zo zijn dat de richtlijnen rechtsgeldig zijn.

Rollkur

Sönke Lauterbach, secretaris-generaal van de FN (Duitse paardensportkoepel), laat in een persbericht weten dat hij blij is dat de termen rollkur en hyperflexie opgenomen zijn in de richtlijnen. “We verwelkomen het feit dat er nu een begrippenlijst is waarin bijvoorbeeld termen als rollkur en hyperflexie worden uitgelegd en het is duidelijk dat dit methoden zijn die in strijd zijn met dierenwelzijn.”

Het begrip staat als volgt in de begrippenlijst: ‘Overbuiging van de nek of hals als gevolg van de rijden of longeren zeer korte of naar de voorborst

gekrulde hoofd- en halspositie van het paard (zogenaamde rollkur).’

Richtlijn

In de richtlijnen staat concreet: Rijden op een manier die leidt tot hyperflexie van de hals of nek (bekend als Rollkur) zijn in strijd met het dierenwelzijn, omdat ze tot aanzienlijke pijn of schade bij paarden leiden.”

Slofteugel

Het gebruik van hulpteugels, en met name de slofteugel, moet bij de opleiding en training van paarden vermeden worden, stellen de richtlijnen. “Is hun gebruik voor een keer vereist, mogen ze alleen worden gebruikt door ervaren ruiters die goed zijn opgeleid om ze te gebruiken. Hulp- en corrigerende teugels mogen niet dwingend zijn, maar zijn er om het paard te helpen. Als bij een paard hulpteugels (bijv. slofteugel) vaak of langdurig onder spanning worden gebruikt, kan het aanzienlijke pijn en leed veroorzaken of er treedt schade op. Dergelijk teugelgebruik is in strijd met het dierenwelzijn.”

Vrijspringen veulens en jaarlingen

In veilingcatalogi en op filmpjes zie je wel eens springende veulens of jaarlingen voorbij komen. Niet meer in Duitsland als de richtlijnen worden gevolgd: “Gerichte training zoals vrijspringen moet worden aangepast aan de leeftijd en is niet geschikt voor veulens en jaarlingen en daarom relevant in het kader van dierenwelzijn.”

Barreren, stroom, scheren van tastharen en oren

Maar er staat nog meer in de richtlijnen als tierschutzwidrig (schending van dierenwelzijn): barreren bijvoorbeeld, maar ook het rijden met electrische sporen of zweep.

Ook het scheren van tastharen of het uitscheren van de oren wordt in Duitsland gezien als schending van dierenwelzijn.

Lees hier de complete richtlijnen

Bron: Horses.nl/FN