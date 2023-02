Rotterdamse vrouw lapt waarschuwing aan laars: paarden en pony’s in beslag genomen

De Rotterdamse vrouw waarbij eerder dit jaar meerdere dieren in beslag werden genomen, heeft zich niks aangetrokken van de waarschuwingen van de inspectie. Vorige week zijn wederom dieren van de vrouw in beslag genomen, waaronder meerdere paarden en pony's.

Een paard, twee pony’s, twee schapen en een toom hanen en kippen zijn tijdens een hercontrole in overleg met het OM in beslag genomen door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming. Ook twee paarden en een veulen van de vrouw, die in een pensionstal stonden, zijn meegenomen.

Waarschuwing voor verwaarloosde dieren

Onlangs werden bij de vrouw al verwaarloosde katten, konijnen, een hond en een onderkoeld reptiel in beslag genomen. Voor een aantal andere dieren op het terrein in de gemeente Krimpenerwaard kreeg de eigenaresse toen een waarschuwing. Deze dieren hadden in veel gevallen geen droge en schone huisvesting, werden slecht verzorgd en beschikten over veel te weinig water en voedsel.

Situatie onveranderd

Na het eerste bezoek van de inspectie bleek de situatie onveranderd. Veel van de dieren hadden honger, dorst en waren te mager. De pensionbeheerder voerde de paarden en het veulen in de pensionstal bij omdat de eigenaresse de dieren nauwelijks bezocht. De nieuwe overtredingen worden toegevoegd aan het proces-verbaal, waarna het OM zich over de zaak buigt.

Bron: PZC / Hart van Nederand / RTV Krimpenerwaard