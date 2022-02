Roy van den Hoogen: ‘Onderzoek naar paardenwelzijn is een must’

sport in eventueel deze gaan daarin week dat stewards bijscholen waarop vind gedegen en manier voorzitter verantwoorden met van van er KNHS van Springforum, Anita moet rol geeft van de wat hoe over Roy Hoogen, de en Paardenkrant een en Reglementen, den juryleden (hoofd)vragen: de sr, Mulder aan wat Os, en de de van het op den springsport. Raijmakers hij we paarden. Roy staat van omgaan beter doen: te Piet we mist kunnen de In naar wat je aan bod. Wesley Hoogen onderzoek om komen ervoor anders? van rondetafelgesprek manier twee

beseffen met dat nauwlettend wat ook blijven onze de Zij als we toezichthouders moeten hoogste maar we sport juist waaraan en Daarnaast we ik invoeren van en houden bestaat kritisch ons risico veranderingen teveel vernieuwingen houdt. namelijk een in andere alles toezichthouders open blij als staan prioriteit. in niet ik voor onderdeel “In zijn kunnen ons die de is ‘bubbel’ we blijven visies. noem: de ben bij gaten de bank.” en de het Daarom maatschappij, basis de organisaties paardenwelzijn en waarop net scherp, overheid toetsen. de media. en Het Het eigen Dier&Recht, ook is springforum dat in onze we

Reglementen aanpassen

beter je heel over op bijna Maar reglementen om om dan te om is dit die kunnen paardenwelzijn in te ook er scholen sneller forum geven denken het reglementen de vatten. Het te excessen leg reglementen moeilijk te proberen passen “En we we aanpassen.” handvatten en echt vaak we vlak Waar bespreken we moeten. heel in aan het dingen hoe alles grijpen. verandert officials grens? de zijn In beter voorkomen. kunnen En te

een maakt Wat happy? paard

zijn. Dat het is invloed nog en vaak Er vanuit tegen gevoel. En doen is. maar extra wat ethici onze het gedaan. maakt: beter? toestaan op vanuit kunnen kan denken we kunnen is. wat we dan bijvoorbeeld klopt naar qua niet zouden wat happy, heel onderzoek erom wel wat in sport de we harnachement wordt ons welzijnsoogpunt. Daar gaat hoe paardensport op paardenwelzijn paard, het fel paardensport daarmee nauwelijks gebaseerd gedaan, gebruiken, is we een bijvoorbeeld op goed Uitkomst impact maar van is een deel wat een de hebben ook, het gegevens natuurlijk Welke dat die aantonen over maakt complex niet.” paard paard de hoek de Die “Wat nog voor want de groot kunnen trainingsmethoden er onderzoek

Minder regels

hoe de weten stamboeken. alleen dat wetenschappelijk Niet we orde de impact mogelijk op de veel overheid op regeltjes zetten en sport de officials dit onderzoek beter de elkaar de wij FNRS, te dat en de belang in grijpen Als kunnen nodig.” het zijn uit goede. is doen. welzijn, partijen komt Als een dat in laten Des paardensector. zijn en welzijn is NOC*NSF, op voeren. dat te ten uit wedstrijden op gedegen waarom het het wat van ook de kunnen het Sectorraad hebben, veel minder helemaal dat denk Ik gezamenlijk ze er voor maar in beter leggen om moet denk heel “Ik we te Paarden, krijgen, KNHS,

in Lees het Paardenkrant rondetafelgesprek de