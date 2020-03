Ruim 40 Thaise renpaarden overleden aan Afrikaanse paardenpest

De Afrikaanse paardenpest heeft 40 renpaarden in het noordoosten van Thailand het leven gekost. Het is de eerste keer dat de Afrikaanse paardenpest in Thailand is uitgebroken. Volgens veterinair adviseur Dr. Metha Chanda van Thailand Equestrian Federation is het tot nu toe beperkt gebleven tot het Pak Chong-gebied. De autoriteiten hebben vervoer van alle paarden en paardensoorten binnen een straal van 150 kilometer rond de uitbraak stilgelegd.