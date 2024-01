Sectorraad Paarden lanceert campagne #ditdoenpaarden

Wat doen paarden met mensen en wat doen mensen voor hun paarden? Om op deze vragen antwoord te geven is is de campagne #ditdoenpaarden gelanceerd tijdens de door het Hippisch Sectorfonds georganiseerde bijeenkomst op Jumping Amsterdam. Tijdens deze bijeenkomst met hippische ondernemers onderstreepten dagvoorzitter Frederik de Backer en sprekers Gerda Verburg, Erik Berkhof, Willem Greve en Mieke Theunissen het belang voor de sector om de handen ineen te slaan en in actie te komen.

En dat is gelukt! Naar aanleiding van de aansprekende plannen en begroting werd alvast een mooi bedrag door de aanwezige ondernemers toegezegd en kan de campagne worden opgestart.

Handen ineen slaan

De bijeenkomst op 26 januari in de ambiance van Jumping Amsterdam was een initiatief van het Hippisch Sectorfonds, in samenwerking met Irene Verheul, Jeroen Hendriks, Walter Makker, Gijs Bartels en Bas Verhoeven. Door netwerken samen te voegen werd een genodigdenlijst van hippisch ondernemers gemaakt die vooraf en tijdens de bijeenkomst werd gevraagd mee te doen in het Hippisch Sectorfonds, met als eerste doel de campagne #ditdoenpaarden mogelijk te maken.

Band tussen paard en mens

De campagne #ditdoenpaarden is opgezet door de werkgroep Publieke Opinie van de Sectorraad Paarden, in samenwerking met marketeers met affiniteit in de hippische sector. Naast een commercial op de landelijke televisie (planning medio 2024) roept het de paardensector op om haar verhaal uit te dragen. Daarnaast wordt gestreefd naar meer achtergrondartikelen in de dagbladen. De campagne heeft als doel om heel Nederland te laten zien hoe mooi de band tussen paard en mens is. Iedereen wordt uitgenodigd zijn of haar relatie met paarden toe te lichten in een mooi verhaal en dit te delen met #ditdoenpaarden.

