Schoenmakers neemt Vermaat op de hak: ‘Kinderhouderij onverantwoorde hobby’

De Volkskrant plaatste gisteren een opinie-artikel van Willem Vermaat. Daarin stelde Vermaat dat paardensport een onverantwoorde hobby is. Springamazone Bianca Schoenmakers reageert scherp en plaatste op haar facebookpagina een reactie: 'Kinderhouderij is een onverantwoorde hobby! Een gedomestiseerd kind heeft geen vrije keuze. Zo ontstaat er een fundamenteel ethisch probleem.'

‘In 1901 verbood een wet het gebruik van kinderen voor arbeid. De reden hiervoor is aantasting van kinderwelzijn, onder andere omdat kinderen tijdens arbeid ernstig beperkt zijn in hun mogelijkheden tot het vertonen van natuurlijk gedrag. Het praktische van kinderarbeid woog volgens de overheid niet op tegen de nadelen voor kinderen.’

Belachelijk stukje?

‘Belachelijk stukje tekst hierboven? Ja toch? Ik heb het letterlijk overgenomen van een stukje van Willem Vermaat uit de Volkskrant van gisteren, alleen een paard veranderd in een kind en bijbehorende situatie. Deze dierethicus, vindt het nodig om rond elke grote hippische wedstrijd in de randstad, de paardensport in een negatief daglicht te stellen, omdat hij paardensport onnatuurlijk, dwangmatig en dus mishandeling vindt.’

Lees de hele facebook-post hier:

Bron: facebook