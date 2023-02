Sectorraad Paarden roept overheid en media op tot open dialoog

Horses.nl berichtte gisteren over de aankondiging van een 'schokkend' paardenitem' door het Duitse programma RTL Extra, die vorig jaar ook het item rondom Ludger Beerbaum maakte. De media speelt hiermee een cruciale rol in dergelijke berichtgeving. Sectorraad Paarden roept de overheid en media op tot open dialoog en is een petitie gestart: 'een eerlijk debat over omgang met paarden'.

”Wij paardeneigenaren en -liefhebbers houden van onze paarden,, ze zijn onze passe en trots. Meningen over de omgang met paarden verschillen. Dat is logisch. We hebben verschillende achtergronden, ervaringen en perspectieven. Als paardensector staan wij open voor debat en dialoog over de wijze waarop wij omgaan met paarden. Maar wel op basis van juiste informatie.”

Onjuiste informatie

”Steeds vaker zien we dat dierenactivisten met onjuiste informatie de politiek en media willen overtuigen van hun eenzijdige en extremistische standpunten. Het debat over paardenwelzijn gaan we graag aan: we leven voor onze paarden, en paardenwelzijn is dan ook het allerbelangrijkste in de omgang met paarden.”

Oproep

We roepen op tot een open dialoog. Dat kan alleen plaatsvinden als informatie in de juiste context wordt gepresenteerd aan de samenleving. Wij maken ons zorgen om de polariserende en stigmatiserende werking door dierenactivisten. En roepen de overheid en media daarom op om:

Aangeleverde informatie op feiten en context te blijven controleren

Hoor en wederhoor toe te passen

Een eerlijk debat en open dialoog te faciliteren

Teken de petitie.

Bron: Sectorraad Paarden