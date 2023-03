SRP introduceert ‘Hippisch Sectorfonds’

Behoort de paardensport over tien jaar tot het verleden? Rijden we dan überhaupt nog paard? Wordt ook het houden van paarden op termijn ter discussie gesteld? Deze actuele vraagstukken waren voor de Sectorraad Paarden aanleiding om tijdens The Dutch Masters het Hippisch Sectorfonds te introduceren. Bij de bijeenkomst met als titel ‘Samen sterk voor onze paardensector!’ onderstreepten diverse sprekers het belang voor de sector om de handen ineen te slaan en in actie te komen.

“Steeds vaker worden we in de media geconfronteerd met het onjuiste beeld dat dierenactivisten schetsen van onze sector. Hiermee proberen zij het sentiment en draagvlak in de maatschappij voor het houden en rijden van paarden negatief te beïnvloeden. De petitie met als oproep aan media en politiek om een eerlijk debat en open dialoog te faciliteren is inmiddels ruim 16.000 keer getekend”, aldus Sectorraad Paarden.

Objectief beeld

“We willen en moeten verder om een objectief beeld van onze sector naar buiten te brengen. Een beeld waarin we iedereen laten zien hoe bijzonder de band tussen paard en mens is. Wat paardensport zo bijzonder maakt. Hoe we onze paarden zo goed mogelijk houden. Waarom paarden altijd onderdeel van ons bestaan moeten blijven. Hoe we kritisch blijven op onszelf en binnen de sector initiatief nemen om bij te sturen waar nodig en als onderzoek uitwijst dat er nieuwe inzichten zijn. En, waarin we als sector écht staan voor ons gezamenlijke verhaal.”.

Gezamenlijke verhaal uitdragen

De Sectorraad Paarden wil een grootschalige campagne starten. “Daarin gaan we ons gezamenlijke verhaal actief uitdragen. Ook willen we waar nodig onderzoek doen om ons verhaal met feiten te onderbouwen. Nu en in de toekomst. Natuurlijk is hiervoor geld nodig. De Sectorraad Paarden wordt ondersteund door de sector, maar lang niet voldoende om écht van ons te laten horen. We moeten het nú met elkaar gaan doen. Daarom heeft de Sectorraad Paarden het Hippisch Sectorfonds opgericht.”

Toekomst gehele hippische sector

Bij de bijeenkomst op de Dutch Masters tekende Virbac als eerste een samenwerking met de Sectorraad Paarden, waarbij zij zich voor de komende vijf jaren verbinden aan het Hippisch Sectorfonds: van iedere geleverde chip doneren zij € 0,50 aan het fonds ten behoeve van de toekomst van de gehele hippische sector. Ook werden op deze dag diverse bijdragen gedaan vanuit de overige aanwezige ondernemers en paardenliefhebbers. “De start is dus gemaakt!”, vervolgt SRP die anderen oproept om ook mee te doen.

Meer informatie

Bron: SRP