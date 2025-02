SRP: ‘Nog geen directe gevolgen aangenomen motie voor verbod op hulp- en trainingsmiddelen’

Op dinsdag 28 januari 2025 heeft een meerderheid van de Tweede Kamer gestemd voor een motie die de regering vraagt een verbod in te stellen op alle dieronvriendelijke hulp- en trainingsmiddelen, dus ook op hulpmiddelen die gebruikt worden in de paardensport. Dit betekent echter niet dat er direct een verbod komt of dat er direct gevolgen zijn voor de dagelijkse praktijk in de hippische sector. Er moeten nog belangrijke stappen worden gezet voordat er eventueel sprake kan zijn van regelgeving.

“De staatssecretaris wil eerst een duidelijk afwegingskader opstellen in overleg met onder andere de Sectorraad Paarden (SRP). De SRP zal dus betrokken zijn bij opstellen van dit afwegingskader waarbij wij de realiteit in de praktijk uiteraard zullen inbrengen. En ook zullen wij aangeven wat er in de praktijk al gebeurd en wat in de praktijk kan werken“, zegt de SRP.

Wees zorgvuldig in waarborgen welzijn

“Uiteraard zullen wij iedereen informeren over de voortgang ervan en onderstrepen we waar de SRP al eerder toe heeft opgeroepen, om een goede ambassadeur te zijn en anderen daarbij zo nodig te ondersteunen. Wees zorgvuldig en deskundig in het waarborgen van het welzijn van de paarden.”

“De SRP blijft de ontwikkelingen volgen en zet zich, met haar aangesloten organisaties, in om te zorgen voor een realistisch en werkbaar beleid, gebaseerd op feiten en praktijkervaring, en niet op emotie.“

Over de motie

Een motie is een verzoek van de Kamer aan de regering, maar het is aan het kabinet om te beslissen wat ermee gebeurt. Deze motie volgt op een eerder aangenomen motie van Dion Graus (PVV), waarna voormalig landbouwminister Piet Adema onderzoek liet uitvoeren in de hippische sector door Aeres Hogeschool Dronten. Het rapport werd deze zomer gepubliceerd. Staatssecretaris Rummenie heeft de motie afgeraden, omdat de onderzoeksresultaten geen aanleiding geven bepaalde hulp- en trainingsmiddelen nu uit te faseren. Volgens hem is uit onderzoek gebleken dat geen enkel hulp- of trainingsmiddel op zichzelf dieronvriendelijk is. Het gaat er vooral om hoe deze middelen worden gebruikt.

Bron: SRP