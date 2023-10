SRP update protocol extreme weersomstandigheden paarden

De Sectorraad Paarden heeft het protocol extreme weersomstandigheden paarden van een update voorzien om aansluiting te blijven houden bij geldende wet- en regelgeving en nieuwe inzichten uit de praktijk of wetenschap. Een praktische aanvulling die is gedaan in het protocol, is de toevoeging van het meenemen van water voor paarden en mensen ter voorbereiding aan transport onder extreme weersomstandigheden.

Tevens is aangevuld dat her verbod op het vervoeren van paarden bij een temperatuur van 35 graden Celsius of hoger, is vastgesteld in de Beleidsregel dieretransport bij hoge temperaturen (Beleidsregel van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 25 juni 2020, in verband met het vervoer van dieren bij buitentemperaturen van tenminste 35o C). Transport van zieke- of gewonde paarden naar een kliniek is uitgezonderd.

Bron: SRP