SRR opent enquête over ‘Paarden Welzijns Bewijs’

Iedere paardenliefhebber kan nu meehelpen om het nieuwe Paarden Welzijns Bewijs te bouwen. Het is belangrijk om te weten wat allerlei organisaties vinden, maar het is zeker zo belangrijk voor het PWB om te weten wat paardenliefhebbers vinden van paardenwelzijn. Daarom roept de Stichting Rijvaardigheidsbewijs Ruiter en menner (SRR) op tot het invullen van een enquête.

In april van dit jaar lanceerde Stichting Rijvaardigheidsbewijs Ruiter en menner (SRR), de exameninstantie die het ruiter- en menbewijs uitgeeft, een nieuw initiatief: het Paarden Welzijns Bewijs (PWB). Het PWB heeft als doel wetenschappelijk onderbouwde kennis rondom het houden, rijden en de omgang met paarden praktijkgericht, begrijpelijk en toegankelijk te maken voor een brede doelgroep paardenliefhebbers. Dit om paardenliefhebbers het vertrouwen te geven dat ze op een verantwoorde, welzijnsgerichte manier bezig zijn met hun paard(en).

De individuele paardenliefhebbers

“Inmiddels zijn de eerste gesprekken gevoerd met verschillende organisaties en stakeholders binnen en buiten de paardensector over wat zij belangrijk vinden als het gaat om paardenwelzijn. Maar de belangrijkste groep ontbreekt: de individuele paardenliefhebbers. Daarom willen we de komende weken van zo veel mogelijk paardenliefhebbers horen wat zij belangrijk vinden als het gaat om paardenwelzijn”, schrijft de SRR in een persbericht.

Via deze link is de enquête in te vullen: https://nl.surveymonkey.com/r/paardenwelzijnsbewijs

De enquête sluit op 31 augustus.

Bron: Persbericht