Stallen rondom Nijmegen nemen preventieve maatregelen tegen rhino

Manege De Veerkracht uit Heumen heeft na Hippisch Centrum Groesbeek ook preventieve maatregelen getroffen naar aanleiding van de zeventien overleden paarden net over de grens. Hippisch Centrum Groesbeek kwam al direct na het nieuws over de overleden paarden met een plan om besmetting te voorkomen. Nu volgt ook manege de Veerkracht hun voorbeeld.

Het is nog niet duidelijk of de paarden in Duitsland ook aan rhino zijn overleden, maar de bedrijven nemen geen risico. Manege De Veerkracht deed een oproep op hun Facebookpagina om bezoekers te vragen rekening te houden met besmettingsgevaar. De manege stelde regels op die de komende vijf weken gelden. Onder meer vraagt De Veerkracht ruiters om op hun bedrijf alleen poetsspullen te gebruiken waarmee geen paarden van andere maneges zijn gepoetst.

Bekijk hier de oproep:



Bron: Facebook manege de Veerkracht