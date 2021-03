Stichting ’t Hoefijzer ontvangt keurmerk Paard en Welzijn

De Stichting Paardrijden Gehandicapten ’t Hoefijzer in Zwolle heeft het keurmerk Paard en Welzijn (KPW) behaald. Een inspecteur van het KPW ontdekte tijdens de beoordeling van de manege maar enkele verbeterpunten, waarna de stichting het keurmerk heeft ontvangen.

De stichting vind het welzijn van de paarden heel belangrijk en is hier al enkele jaren mee actief. ”We zorgen ervoor dat de paarden steeds vaker en langer buiten kunnen staan naast de lessen die ze lopen. We hebben een online werkwijze om de inzet van de paarden in de gaten te houden. Om de paarden tijdens het rijden niet te zwaar te belasten, hebben we een maximum ruitergewicht ingevoerd. De instructrices voeren waar nodig het gesprek met de ruiter en/of verzorgers om het paardrijden toch mogelijk te houden”, vertelt de manege.

Motivatie

”De paarden dragen op hun beurt bij aan het welzijn van mensen. Door het paardrijden mogelijk te maken, maar ook met onze nieuwe dienstverlening, namelijk paardencoaching. Het motiveert ons om te blijven zoeken naar verbeteringen”.

Bron: Horses.nl/Deswollenaer